Akik az ajándékok ruháját gyártják – Interjú Szakál Jánossal

Amikor izgatottan kibontjuk a karácsonyfa alatt elhelyezett dobozokat, ritkán gondolunk arra, hogy hány ember hozza létre a terméket védő-díszítő anyagot, tervezi a dizájnt, alkotja meg a grafikát, találja ki a színeket. Máshogy kell becsomagolni egy műszaki cikket, egy összeszerelhető széket vagy egy márkás kozmetikumot, netán díszes papírtáskába helyezni egy üveg bort. Erről beszélgettünk Szakál Jánossal, a debreceni Sz. Variáns tulajdonos-igazgatójával.

Hogyan indultak el?

Az egész egy 70 négyzetméteres ipari konyhában kezdődött, Debrecenben, az 199o-es évek elején. Ma milliárdos árbevétellel büszkélkedhetünk, és a világ legtávolabbi sarkába is szállítunk. Mai szóval startup-ok voltunk, bár akkor még nem ismertük ezt a kifejezést. Amikor megtudtuk, hogy az IKEA három munkatársa személyesen látogat el hozzánk – még a ’90-es években – szétnéztem a műhelyben, és arra gondoltam, hogy először is ki kellene takarítani. Megalakulásunk után 4 évvel már az IKEA 54 áruházának gyártottuk a mikrobordázott, ovális dobozokat – évente egymilliót.

Honnan szerezték tapasztalataikat a kilencvenes években?

Ekkor még nem volt olyan fontos szempont itthon a csomagolás. Évente 2-3 alkalommal jártunk külföldi kiállításokra, de a repülőtéri duty free shopban is alaposan szétnéztünk akkor, hiszen rengeteg volt a nyugati áru. Ma már számos termék, amit a budapesti terminál üzleteiben találok, a mi műhelyünkből kerül ki, amit soha nem gondoltunk volna.

Szakál János: szeretjük olyan dolgokkal körülvenni magunkat, amiken megpihen a szem
Szakál János: szeretjük olyan dolgokkal körülvenni magunkat, amiken megpihen a szem
Fotó: Sz. Variáns

Ugorjunk át a XXI. századba!

A ma már több mint 75 főt foglalkoztató, dinamikusan fejlődő családi vállalkozásunk árbevétele megközelíti a 2 milliárd forintot, Európa-szerte és a tengerentúlra egyaránt szállítunk, Amerikától Japánig a mi díszcsomagolásainkban jelennek meg a jeles magyar márkák, legyen szó a Herendi porcelánról vagy a Stühmer csokoládéról. Számos szakmai díjat nyertünk el: tíz alkalommal a Hungaropack nagydíjat. 2022-ben a St. Andrea Szőlőbirtok egyik borának díszdoboza kapta meg a szakma egyik legrangosabb nemzetközi elismerését, a Worldstar-t.”

A vásárló sokszor a külcsín alapján dönt.

Valóban. A kutatások szerint az átlagos vásárló, aki mindössze 30 percet tölt el egy áruházban, összesen 9 ezer árucikket érzékel ennyi idő alatt, másodpercenként 6-ot. Ez alapján kiszámolható, hogy a csomagolásra a csupán 0,16 másodperc jut, ennyi idő alatt kell őt megnyerni.  hogy eldöntse, mit vesz meg.  Nemcsak a termékek milliói érkeznek Ázsiából: a csomagolási világpiacot is Kína uralja.

Melyek a legfrissebb csomagolási trendek?

A fenntarthatóság nemcsak divatos szlogen, hanem egyre összetettebb társadalmi kérdés. Bár tény, hogy nem mindegyik doboz, tasak kerül újra hasznosításra. Ezért is léptünk a közelmúltban új márkával a piacra, Zöldtáska néven. Ezek a termékek 100 százalékban lebomló papírból készülnek, amelyeket költséghatékony technológiával állítunk elő, fotóminőségű feliratokkal, logókkal.

Mind az alapanyagbeszállítók, mind a csomagolásba kerülő termékek gyártói egyre tudatosabban fordulnak afelé, hogy a fogyasztási szokásaink ne legyenek ártalmasak környezetünkre. Azt mindannyian tudjuk, hogy a csomagolásra szükség van, a terméket védeni kell a szállítás során. Az esztétikum az életünkben egyre fontosabb szempont, szeretjük olyan dolgokkal körülvenni magunkat, amin megpihen a szem. Fontos, hogy a csomagolás a „jár nekem” életérzést is tükrözze.

A papíralapú csomagolás teret nyerhet a műanyaggal szemben
A papíralapú csomagolás teret nyerhet a műanyaggal szemben
Fotó: Sz. Variáns

 Egyre több dolgot dobozolunk, vagy egyre kevesebbet?

A fogyasztás ösztönzése továbbra sem elhanyagolható szempont, de a vásárlói magatartásban is teret nyernek a tudatosabb választások. Így sok gyártó a térfogatcsökkentés felé fordul a csomagolások tervezése során, azaz tudatosan csökkentik és ésszerűsítik a szállítandó áru tömegét. Így kevesebb a feleslegesen felhasznált papír, a terméknek már nem a mérete számít, sokkal inkább a felhasznált anyagok minősége. A díszcsomagolás akár hosszabb időre is velünk marad, kaphat egy másodlagos funkciót, növelhető az élettartama.

Melyek a legdivatosabb alapanyagok?

 A papír alapú teret nyerhet a műanyaggal szemben.  A kérdés nem csak az, hogy többet vagy kevesebbet csomagolunk, hanem hogy mibe. Előtérbe kerültek az innovatív alapanyagok, az újrahasznosított és megújuló forrásokból származó papír. A fa mellett megjelennek az alternatív rostok, mint fű, fa, gomba, alga…. De ezek ár-érték arányban még nem tudnak versenyezni a farosttal.

Megesik, hogy a doboz drágább, mint a beltartalma?

Ez szegmensenként változik, nagyban befolyásolja a termék típusa, feladata. A csomagolás lehet egy szükséges elem, ami segít a fogyasztóig épségben eljuttatni egy terméket, ezeket kell leginkább költséghatékonyan előállítani, de lehet a termék koncepciójának szerves része. Nagyobb értékű árucikk esetében n nagyobb költséget jelenthet a csomagolás, hiszen a vizuális kommunikáció részét képezi, közvetíti a benne rejlő tárgy fő tulajdonságait. Ilyenkor nagyobb megbecsülést kap a csomagolás maga, és később kerül a hulladékok közé. A külcsín, vagy akár a termék köré épített rituálé része lehet a marketing céloknak. Hozzájárulhat ahhoz is, hogy egy telített piacon kiemelje az adott márkát, annak megkülönböztető értékeit.

Ehhez szoros együttműködés szükséges a gyártókkal, legyen a termék kozmetikum vagy bor…

Igen, fontos a gyártókkal való közös gondolkodás, legyenek ők az elektronikai ipar, az organikus kozmetikumok vagy akár a legelismertebb pincészetek képviselői. Ugyanakkor hatékonyan segítjük az induló vállalkozásokat, egyszerűbb, de minőségi csomagolásokkal, papírtáskákkal, illeszkedve a költségkeretükhöz. Munkánkra természetesen folyamatosan visszahatnak a papíripar gondjai, és az általános gazdasági helyzet alakulása.

