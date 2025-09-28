Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Vállalatok Kiberbiztonság

Akkora a baj a kibertámadás után a Jaguarnál, hogy a brit kormánynak kell kisegítenie

mfor.hu

Egy hónapos kényszerpihenőre ment a brit autógyártó a kibertámadás után, az állam segíti ki egy 1,5 milliárd forintos hitelgaranciával. 

Az indiai Tata Motors ipari konglomerátum tulajdonában lévő brit járműipari csoport szeptember 2-án jelentette be, hogy kibertámadás érte, és ennek elhárítása érdekében leállította gyártásirányító informatikai rendszereit, így azóta a cég teljes termelése is szünetel. 

A vállalat a minap arról értesítette munkatársait, beszállítóit és vásárlóit, hogy október 1-ig kiterjesztette a gyártás felfüggesztését, mivel még tart a kibertámadás kivizsgálása, és készül a termelési folyamat szakaszos újraindításának menetrendje. 

A JLR közölte azt is, hogy az incidens vizsgálatába az Országos Kiberbiztonsági Központ (National Cyber Security Centre, NCSC) és a bűnüldözési hatóságok is bekapcsolódtak. A brit üzleti és kereskedelmi minisztérium, valamint a pénzügyminisztérium vasárnap ismertetett közös tájékoztatása szerint a brit kormány 1,5 milliárd fontig terjedő garanciát vállal egy olyan hitelcsomagra, amely a JLR beszállítóinak komoly pénzügyi nehézségeit hivatott enyhíteni. A hitelgaranciát a brit exportfinanszírozási kormányhivatal (UK Export Finance) nyújtja az Export Development Guarantee (EDG) mechanizmus keretében. 

Ez a mechanizmus olyan brit vállalatok pénzügyi támogatására szolgál, amelyek jelentős részben exportpiacokon értékesítik termékeiket. Az ötévi futamidejű hitelcsomagot egy meg nem nevezett kereskedelmi bank folyósítja. A vasárnapi tájékoztatás szerint a hitelgarancia célja a Jaguar Land Rover kézpénzállományának feltöltése, annak érdekében, hogy a cég segíteni tudjon a termelési leállást erősen megszenvedő beszállítói hálózatának. A garanciavállalást bejelentő minisztériumok hangsúlyozzák: a JLR a brit gazdaság egyik legnagyobb exportőre, amely Nagy-Britanniában közvetlenül 34 ezer alkalmazottat foglalkoztat, emellett a brit járműipar legkiterjedtebb beszállítói hálózatát működteti. E hálózatban, amely főleg kis- és középvállalatokból áll, 120 ezren dolgoznak. 

A brit kormány most első ízben vállalt hitelgaranciát kibertámadástól sújtott hazai cég megsegítésére. A Jaguar Land Rover három angliai gyára Solihullban, Halewoodban és Wolverhamptonban működik, de a cégnek nagy gyártótelepei vannak Szlovákiában, Kínában és Indiában is. A gyártás az összes üzemben leállt a szeptember eleji kibertámadás után. A Birmimghami Egyetem gazdaságkutató intézetének (Birmingham Business School) becslése szerint a termelés felfüggesztése óta eltelt időszakban hozzávetőleg 24 ezer jármű nem készült el, és a cégnek 1,7 milliárd font bevételkiesést okozott a kibertámadás okozta leállás.

(MTI)

