Aknamezőn a magyar cégek: több százezer bírság lehet a vége, ha nem figyelnek

A nyári szabadságolások alatt ez könnyen elfelejtődik.

A nyár a cégek számára rejtett kockázatot is hordoz. A Niveus közleménye szerint a szabadságolások miatt augusztusban különösen nagy a veszélye annak, hogy a Cégkapun keresztül érkező hivatalos iratok elkerülik a figyelmet, vagy jogosultsági hibák miatt át sem veszik azokat. Ez akár több százezer forintos bírsághoz vagy visszafordíthatatlan jogkövetkezményekhez vezethet.

A figyelmetlenek nagyon megjárhatják
Fotó: Depositphotos

Miért pont most robbanhat a probléma?

  • Tömeges jogosultság-lejárat: a 2020-ban beállított általános meghatalmazások most, 2025-ben lejárhatnak – sokszor észrevétlenül.
  • Szabadságolási időszak: A meghatalmazott szabadságon, helyettes nélkül, így a hivatalos levelek olvasatlanul a jogszabály erejénél fogva egy idő után „kézbesítettnek” minősülnek.
  • Aktív hatósági ellenőrzés: A NAV automatikusan figyeli a hibás vagy inaktív Cégkapu-fiókokat és bírságol.

A Niveus szerint ennek kapcsán akár több fajta bírságra is számíthatnak a cégek, köztük a NAV akár több százezer forintos eljárási bírságára, de pályázatokból, közbeszerzésekből kizárást, jogvesztést peres ügyekben, valamint súlyosabb adóhatósági szankciókat is kockáztatnak a figyelmetlenek.

A digitális ügyintézés nem feltétlenül nyári szünetre van tervezve – hangsúlyozza Bagdi Lajos, a Niveus partnere. Hozzátette:

ha egy irat a Cégkapun érkezik, annak joghatása egy idő után akkor is beáll, ha sosem nyitották meg. Éppen ezért augusztusban a cégeknek különösen érdemes átnézniük a hozzáféréseiket.

