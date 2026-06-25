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Aknavetők gyártásáról is tárgyalt Jászai Gellért Abu-Dzabiban

mfor.hu

A 4iG vezetője közös befektetési lehetőségekről is beszélt az Edge Group vezérigazgatójával.

Abu-Dzabiban tárgyalt a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója, Jászai Gellért Hamad Al Mararral, az Edge Group vezérigazgatójával – írja az Mfornak küldött közleményében a magyar vállalat. Nemrég az Edge portfólióvállalatával, a CONDOR Non-Lethal Technologies-zal írt alá közös szándéknyilatkozatot a 4iG. 

A tárgyaláson az aknavetők és aknavető-lőszerek gyártása, a lőszergyártás, a kritikus nyersanyagok biztosítása, valamint a légvédelmi és drónelhárító megoldások álltak a középpontban. Közös befektetési lehetőségekről is beszéltek, illetve arról is, hogyan lehet ellenállóbbá és biztonságosabbá tenni a védelmi ipari beszállítói láncokat. 

A 4iG Csoport és az Edge együttműködése 2025 áprilisában, az űr- és drónipari területeken indult, majd 2025 júliusában, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, az Egyesült Arab Emírségek elnökének budapesti látogatásakor átfogó stratégiai védelmi ipari partnerséggé bővült. Ennek részeként a 4iG Csoport védelmi holdingja, a 4iG Space and Defence Technologies Zrt. három előzetes megállapodást kötött az Edge Grouppal a Skynight légvédelmi rakétarendszer, a Shadow cirkáló fegyverrendszerek, valamint a Vega és Orion pilóta nélküli légiforgalmi irányítási rendszerek közös fejlesztéséről, lokalizációjáról és értékesítéséről.

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