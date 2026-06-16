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Vállalatok Egyesült Államok Olaj Szerbia Gazprom Mol Hernádi Zsolt

Aláírta a szerződést a Mol és a szerb kormány, de ezzel még közel sincs vége az ügynek

mfor.hu

A szerb vezetéssel megállapodott a magyar olajvállalat, de a Gazpromnyeft és az USA Külföldi Eszközöket Ellenző Hivatala még nem bólintott rá az üzletre. 

Aláírta a részvényesi megállapodást a Mol és a szerb kormány a Szerb Kőolajipari Vállalat (NIS) irányírásáról – áll a Budapesti Értéktőzsde honlapján található beszámolóban. A tranzakció lezárásához viszont az adásvételi szerződés aláírása mellett további hatósági engedélyekre van szükség.

Amennyiben ezeket is megszerzi a magyar cég, a Mol-csoport fogja biztosítani a szerb piac ellátását és a pancsovai finomító működtetését. Addig is folytatják a tárgyalásokat a Gazpromnyefttel az 56,15 százalékos részesedés megvásárlásáról.

„A szerb kormánnyal folytatott konstruktív tárgyalásaink eredményeként megállapodtunk a vállalat
majdani irányításáról. Hosszú bizonytalan időszaknak vethetünk véget. Bizalommal tekintek a szerb kormánnyal való együttműködés elé, de fontos hangsúlyozni, hogy ezzel a megállapodással az adásvételi folyamatnak még nincs vége. Meg kell még állapodni az eladóval és meg kell szerezni az Amerikai Egyesült Államok jóváhagyását is” – mondta
Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója.

A megállapodás csak abban az esetben lép hatályba, ha a MOL és a Gazpromnyeft megegyezik az adásvételi szerződésről, és azt az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) jóváhagyja.

„A szerb kormány által elfogadott megállapodás értelmében további 5 százalékos részesedést vásárolunk a NIS-ben, és a finomító legalább a következő tíz évben azon a kapacitáson fog működni, amelyen az amerikai szankciók bevezetését megelőző négy évben működött. A NIS kulcsfontosságú energetikai infrastruktúra, amely hatással van a GDP-nkre” – mondta Dubravka Đedović Handanović, a Szerb Köztársaság bányászati és energiaügyi minisztere.
 

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