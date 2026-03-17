Alkoholmentes italgyártót szerzett meg a Magyarvíz

Az akvizíció tovább erősíti a Csoport nemzetközi terjeszkedését, és megerősíti jelenlétét Közép-Európában, különös tekintettel Magyarországra, ahol a San Benedetto már jelen van a Magyarvíz Kft. révén, amely ásványvíz gyártására és forgalmazására specializálódott – közölte a vállalat.

Körülbelül 30 millió eurós árbevételével és 100 alkalmazottjával a GRAMEX 2000 Kft. Közép-Európa egyik meghatározó alkoholmentes italgyártója, valamint az aszeptikus italpalackozás elismert szakértője.

A vállalat Budapest közelében működtet egy modern gyártóüzemet, amely a közép-európai piacot látja el. Az öt gyártósoron éves kapacitása 120 millió palack, ebből két aszeptikus gyártósor lehetővé teszi a tartósítószer-mentes italok gyártását.

A Magyarvíz Kft. termékpalettája tovább bővül

Fotó: Magyarvíz Kft.

A GRAMEX az alkoholmentes italok széles skáláján tevékenykedik, beleértve a szénsavas üdítőitalokat, a gyümölcsalapú italokat, a jeges teákat, az ízesített vizeket, a sportitalokat, az energiaitalokat, a gyermekitalokat és a szörpöket. A kiskereskedelmi és ipari partnerek számára végzett private label és bércsomagolási tevékenységei mellett a vállalat olyan saját márkákat is forgalmaz, mint a Vitalade, a Sconto és a Funny Bunny, ami jól mutatja, hogy képes a legkülönbözőbb fogyasztói szegmensek és fogyasztási helyzetek igényeinek kielégítésére.

Az ásványvíz-szegmens egyik vezető szereplője, a Magyarvíz Kft. és a GRAMEX 2000 Kft. üdítőitalok terén megszerzett szakértelme révén a San Benedetto egy teljesen integrált gyártási és kereskedelmi platformot hozhat létre Magyarországon, bővítheti termékportfólióját, és megerősítheti versenypozícióját Közép-Európában. A tranzakció várhatóan ipari és forgalmazási szinergiákat eredményez, támogatva a fenntartható közép- és hosszú távú növekedést – érvelt a vállalat.

Kapcsolódó cikk Szennyezés a palackban: aggódhatunk az ásványvizek miatt? Egy vizsgálat során több európai országban találtak vegyi anyagokkal szennyezett ásványvizet, ami felhívja a figyelmet egy újabb globális problémára.

Nemzetközi stratégia

„Ez az akvizíció teljes mértékben összhangban áll nemzetközi fejlesztési stratégiánkkal, és megerősíti jelenlétünket egy olyan stratégiailag fontos régióban, mint Közép-Európa” – nyilatkozta Enrico Zoppas, az Acqua Minerale San Benedetto elnöke és vezérigazgatója.

„Magyarországon máris szilárd ásványvíz-üzletágat működtetünk. A GRAMEX-szel kiterjesztjük ipari jelenlétünket azáltal, hogy kiegészítő szakértelmet integrálunk az üdítőital-szegmensbe. Célunk egy strukturált és szinergikus platform felépítése, amely képes hosszú távú növekedést biztosítani, miközben a San Benedetto ipari modelljét a nemzetközi piacokon is erősíti” – tette hozzá.