Alkoholmentes italgyártót szerzett meg a Magyarvíz

A San Benedetto Csoport tagjaként működő Magyarvíz Kft. felvásárolta a veresegyházi székhelyű, alkoholmentes italok gyártásával foglalkozó, magyar GRAMEX 2000 Kft.-t.

Az akvizíció tovább erősíti a Csoport nemzetközi terjeszkedését, és megerősíti jelenlétét Közép-Európában, különös tekintettel Magyarországra, ahol a San Benedetto már jelen van a Magyarvíz Kft. révén, amely ásványvíz gyártására és forgalmazására specializálódott – közölte a vállalat.

Körülbelül 30 millió eurós árbevételével és 100 alkalmazottjával a GRAMEX 2000 Kft. Közép-Európa egyik meghatározó alkoholmentes italgyártója, valamint az aszeptikus italpalackozás elismert szakértője.

A vállalat Budapest közelében működtet egy modern gyártóüzemet, amely a közép-európai piacot látja el. Az öt gyártósoron éves kapacitása 120 millió palack, ebből két aszeptikus gyártósor lehetővé teszi a tartósítószer-mentes italok gyártását.

A Magyarvíz Kft. termékpalettája tovább bővül
Fotó: Magyarvíz Kft.

A GRAMEX az alkoholmentes italok széles skáláján tevékenykedik, beleértve a szénsavas üdítőitalokat, a gyümölcsalapú italokat, a jeges teákat, az ízesített vizeket, a sportitalokat, az energiaitalokat, a gyermekitalokat és a szörpöket. A kiskereskedelmi és ipari partnerek számára végzett private label és bércsomagolási tevékenységei mellett a vállalat olyan saját márkákat is forgalmaz, mint a Vitalade, a Sconto és a Funny Bunny, ami jól mutatja, hogy képes a legkülönbözőbb fogyasztói szegmensek és fogyasztási helyzetek igényeinek kielégítésére.

Az ásványvíz-szegmens egyik vezető szereplője, a Magyarvíz Kft. és a GRAMEX 2000 Kft. üdítőitalok terén megszerzett szakértelme révén a San Benedetto egy teljesen integrált gyártási és kereskedelmi platformot hozhat létre Magyarországon, bővítheti termékportfólióját, és megerősítheti versenypozícióját Közép-Európában. A tranzakció várhatóan ipari és forgalmazási szinergiákat eredményez, támogatva a fenntartható közép- és hosszú távú növekedést – érvelt a vállalat.

Nemzetközi stratégia

„Ez az akvizíció teljes mértékben összhangban áll nemzetközi fejlesztési stratégiánkkal, és megerősíti jelenlétünket egy olyan stratégiailag fontos régióban, mint Közép-Európa” – nyilatkozta Enrico Zoppas, az Acqua Minerale San Benedetto elnöke és vezérigazgatója.

„Magyarországon máris szilárd ásványvíz-üzletágat működtetünk. A GRAMEX-szel kiterjesztjük ipari jelenlétünket azáltal, hogy kiegészítő szakértelmet integrálunk az üdítőital-szegmensbe. Célunk egy strukturált és szinergikus platform felépítése, amely képes hosszú távú növekedést biztosítani, miközben a San Benedetto ipari modelljét a nemzetközi piacokon is erősíti” – tette hozzá.

Ezzel a tranzakcióval a Csoport tovább bővíti nemzetközi gyártási hálózatát, amely most már – a két magyarországi telephely mellett – két spanyolországi gyártóüzemet (Agua Mineral San Benedetto S.A. és Parque La Presa S.A.) és egy lengyelországi gyártóüzemet (San Benedetto Polska Sp. z o.o.) is magában foglal.

Hatalmas kenyérgyár épül Tatán

Győr és Miskolc után újabb gyár építését kezdi meg Magyarországon a cseh Penam cégcsoport leányvállalata, a hazai sütőipari piac meghatározó szereplője, a Ceres ZRt.

Több millió tonna károsanyag kerülhet a levegőbe az idei foci-vb miatt

Csaknem 10 millió tonnányi szén-dioxid kibocsátással járhat az idei labdarúgó-világbajnokság, amit három ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendeznek meg. Ez rekordnak számít, a korábbi csúcsot a 2022-es katari vb hozta el. A nyári futball seregszemlén elsősorban a mérkőzések miatt megnövekvő repülőgépforgalom jelenti a legnagyobb környezeti terhelést – mondta el a Klasszis Podcast legújabb epizódjában Duha Bence, a Gránit Alapkezelő termékkialakítási és ESG vezetője.

Az UniCredit viheti a második legnagyobb német bankot

Így válthatnak ma a cégek Magyarországon: lehetőségek a zöld átállásra

