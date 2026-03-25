Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Állami megbízást nyert el a 4iG Montenegróban

Montenegró kormánya a 4iG Csoportot választotta a rendvédelmi szervek technológiai fejlesztését, valamint a kormányzati adatközpont és kapcsolódó infrastruktúra kialakítását célzó projektek megvalósítására. A beruházások a csoport első nagyszabású külföldi kormányzati megbízását jelentik a digitális infrastruktúra-fejlesztés területén.

A csoport közleménye szerint a projektek a Magyarország és Montenegró között 2025. július 1-jén aláírt államközi együttműködési megállapodás eredményeképpen valósulnak meg.

A megállapodás célja közös technológiai fejlesztések előkészítése és megvalósítása, valamint a magyar vállalatok részvételének erősítése a montenegrói digitális infrastruktúra-fejlesztési programokban. A montenegrói kormány beruházásában megvalósuló fejlesztések magukban foglalják az informatikai és távközlési rendszerek kiépítését, integrációját, az eszközbeszerzéseket, továbbá a telepítési, képzési, támogatási és üzemeltetési feladatokat.

A rendvédelmi szervek technológiai fejlesztését célzó projekt megvalósítására szánt teljes keretösszeg több mint 54,2 millió euró.

A közlemény szerint az adatközpont és a kapcsolódó infrastruktúra kialakítása jelenleg még előkészítési fázisban van, a végleges költségkeret meghatározása a projekt megvalósítására létrehozott munkacsoport feladata.

Mint írják, a döntés mérföldkő a csoport történetében, mivel első alkalommal valósíthat meg nagyszabású technológiai fejlesztést és nyújthat integrált megoldásokat külföldi kormányzati megrendelő számára.

A közlemény kitér arra is, hogy a rendvédelmi fejlesztési programot és a kapcsolódó rendszerintegrációt a 4iG Csoport leányvállalata, a 4iG Informatikai Zrt. (4iG IT) valósítja meg. Az adatközponti és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztési projekt megvalósításáért a 4iG International Digital Infrastructure Zrt. (4iG IDI) felel.

Az előkészítés alatt álló beruházások hozzájárulnak a magyar technológiai és rendszerintegrációs kompetenciák nemzetközi jelenlétének erősítéséhez, és tovább erősítik a csoport pozícióját a régió vezető technológiai szolgáltatói között, írták.

A 4iG Csoport 2021 óta van jelen Montenegróban, ahol leányvállalata, a One Montenegro az ország egyik meghatározó mobilszolgáltatója. A vállalatcsoport a montenegrói kormány stratégiai partnereként az elmúlt években jelentős hálózatfejlesztéseket hajtott végre, részt vesz az 5G infrastruktúra kiépítésében, és aktív szerepet vállal a digitális ökoszisztéma fejlesztésében, innovatív technológiák bevezetésében, olvasható a közleményben.  

