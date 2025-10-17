Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Vállalatok Dél-Korea Szijjártó Péter

Állami segítséggel bővül a dél-koreai Shinheung Monoron

mfor.hu

Hétszáz munkahelyet teremtett a Shinheung kapacitásbővítése, amely beruházás még tovább erősíti Magyarország szerepét az elektromos autóipari forradalomban – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Monoron.

Szijjártó Péter a Shinheung beruházásának átadásán kiemelte, hogy a dél-koreai akkumulátoralkatrész-gyártó 45 milliárd forint értékű kapacitásbővítéséhez az állam 3,6 milliárd forint támogatást biztosított, ezzel segítve hétszáz új munkahely létrehozását – közölte az MTI.

A külgazdasági és külügyminiszter beszédében aláhúzta, hogy ez a cég első európai gyára, ahol havonta immár húszmillió darab alkatrészt fognak előállítani elektromos akkumulátorokhoz a világ legnagyobb autógyárai számára.

A dél-koreai cég toborzott
A dél-koreai cég toborzott
Fotó: Facebook/Shinheung Sec Eu Kft.

Rámutatott, hogy a dél-koreai vállalatok alkotják a negyedik legnagyobb beruházói közösséget jelenleg Magyarországon, ami annak is köszönhető, hogy a kormány 2014 óta hatvanhét esetben nyújtott nekik támogatást, ezzel több mint 5 ezer milliárd forintnyi beruházást indukálva és hozzájárulva 19 ezer újabb munkahely létrejöttéhez.

Majd hozzátette, hogy ennek nyomán a magyar-dél-koreai kereskedelmi forgalom jelentősen megnőtt, értéke ma már több mint hatmilliárd dollár évente.

Világgazdasági változások

Szijjártó Péter érintette a világgazdaságban zajló óriási változásokat is, és leszögezte, hogy a Kelet nem pusztán ledolgozta a technológiai hátrányát a Nyugattal szemben, hanem mára maga diktálja a tempót számos kulcsfontosságú iparágban.

„Szerintem mindenki, aki nem politikai szemüvegen keresztül nézi a dolgot, elismeri, hogy a 21. század első két évtizedének nyertese a világgazdasági átalakulások szempontjából az ázsiai kontinens lett” – vélekedett.

Ennek kapcsán pedig megjegyezte, hogy ez jól érezhető Európában és Magyarországon is, ahol a kelet-ázsiai vállalatok egyre nagyobb szerepet játszanak a gazdaságban, és ez csak tovább fog erősödni.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Jól befűthetünk vele: Az MVM klímaakciót indít a háztartások számára

Jól befűthetünk vele: az MVM klímaakciót indít a háztartások számára

Ezzel a korszerű, hűtő-fűtő klímaberendezések elérhetőségét kívánja megkönnyíteni a háztartások számára – közölte az MVM csoport pénteken.

Kifli

Nagyot dobott a Kifli anyavállalata Bécsben

A Kifli.hu anyavállalata, a Rohlik-csoport informatikai cége, a Veloq bemutatta a világ legfejlettebb, mesterséges intelligencián alapuló, online élelmiszer-kiskereskedelmi központját Bécsben. A bejelentés egy globális együttműködés kezdetét is jelenti a német AutoStore-ral, az intelligens rendelés-feldolgozás vezető fejlesztőjével.

A 4iG elnöke már most fontos amerikai vendéggel találkozott Budapesten

A 4iG elnöke már most fontos amerikai vendéggel találkozott Budapesten

Budapesten találkozott Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke, és Kam Ghaffarian, az Axiom Space társalapítója. A megbeszélésen a felek űripari és potenciális energetikai együttműködésekről egyeztettek – közölte a cég.

Ezt hozza a Donald Trump-Orbán Viktor barátság: újabb beruházásról posztolt Szijjártó Péter

Ezt hozza a Donald Trump-Orbán Viktor barátság: újabb beruházásról posztolt Szijjártó Péter

Megállapodás született arról, hogy a Citibank folytatja magyarországi tevékenységének bővítését, így ez immár a kilencedik amerikai beruházás Donald Trump elnök januári hivatalba lépése óta – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon.

Északra tart a magyar fapados, örülhetnek a LEGO-rajongók

Északra tart a magyar fapados, örülhetnek a LEGO-rajongók

Két új városba repül a WizzAir decembertől Budapestről. Célkeresztben Tallin és Billund.

Megnyitott a Zenit Corso a Bosnyák téren, máris perelhetik

Megnyitott a Zenit Corso a Bosnyák téren, máris perelhetik

A piac mellett 11 ezer négyzetméteren nyílt meg az új bevásárlóközpont.

Döbbenet: sok ezer milliárd forint esett ki a magyar gazdaságból

Döbbenet: sok ezer milliárd forint esett ki a magyar gazdaságból

Ezt eredményezte a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége társelnöke szerint, hogy a GDP-hez viszonyított beruházási aktivitás az elmúlt 3-4 évben 28-ról 20 százalékra csökkent. 

Új amerikai gyorsétteremlánc tette be a lábát Budapestre

A New Orleansból származó, világhírű csirkemárka, a Popeyes hivatalosan is megérkezett Magyarországra: első éttermét a budapesti Westend bevásárlóközpontban nyitotta meg. A megnyitóra több száz vendég érkezett, sokan már kora reggel sorban álltak, hogy elsőként kóstolhassák meg a márka cajun fűszerezésű, ikonikus The Chicken Sandwichét, amely helikopterrel érkezett egy hatalmas dobozban a Westend tetejére, ahol egy jazz-zenekar köszöntette az éhes rajongókat.  

Meglepő dolgokat vallottak be a magyar kkv-k

Meglepő dolgokat vallottak be a magyar kkv-k

A makrogazdasági mutatókhoz képest meglepően optimista a hazai kkv-k hangulata – olvasható ki a VOSZ Barométer felmérés friss, harmadik negyedévre vonatkozó számaiból.

Stihl-fűrész

Felbőgnek a Stihl-fűrészek a magyar határnál

Felavatták a Stihl nagyváradi üzemét szerdán.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168