Érkezik: itt az újabb milliárdos támogatás, ők örülhetnek

A magyar kkv-k megerősítése érdekében a kormány arról döntött, hogy 2026 februárjában elindítja a 3 milliárd forintos keretösszegű Szolgáltatóipar-fejlesztési Programot (SZFP).

Az SZFP lehetőséget biztosít a vidéki mikro-, kis- és középvállalkozások számára, hogy jelenleg használt ingatlanuk megvásárlásával kapacitásbővítésükhöz és szolgáltatásfejlesztésükhöz megfelelő, saját tulajdonú működési környezethez jussanak, és megerősítsék gazdasági önállóságukat – tudatta sajtóközleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A program keretében 10 és 50 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető, legfeljebb 50 százalékos támogatási mérték mellett.

Az SZFP az ingatlanvásárlás támogatása mellett lehetőséget biztosít új vagy meglévő munkavállalók bérének és járulékainak finanszírozására is a projekt költségvetésének meghatározott arányáig. A program révén a kormány újabb lépést tesz a regionális különbségek mérséklése, a hazai kkv-szektor stabilitásának és a magyar gazdaság versenyképességének növelése érdekében.

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár kiemelte:

„a program nem csupán a bérleti kitettség csökkentését és a munkahelyek megőrzését, hanem a jövőbe vetett bizalom megerősítését és a vidéki gazdaság gerincét alkotó szolgáltató vállalkozások növekedési lehetőségeinek kiszélesítését is szolgálja.”

A program részletei a kormány oldalán, ide kattintva is elérhetők.