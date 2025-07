Állami támogatással érkezett kínai exportcég Kaposvárra

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Majd üdvözölte, hogy az Európába irányuló kínai beruházásoknak tavaly 34 százaléka, tavalyelőtt pedig 44 százaléka érkezett Magyarországra. Valamint arra is emlékeztetett, hogy Kína az elmúlt évek során átvette az Európai Unió második helyét a világgazdasági rangsorban.

Szijjártó Péter kijelentette, hogy a magyar kormány mindig is kiemelt jelentőséget tulajdonított a kínai vállalatoknak, amelyek sorra hozzák beruházásaikat Magyarországra, így 2020-ban, 2023-ban és 2024-ben is Kínából érkezett a legtöbb beruházás.

Az itt évente előállított 650 ezer alkatrész mintegy 95 százalékát külföldön fogják értékesíteni, azaz a gyár a magyar exportteljesítmény növekedéséhez is hozzá fog járulni.

