Államosítás után ugrásszerűen nő a nyereség a meddőségi központban

A cégbeszámoló kiegészítő mellékletében még azt is írják: az általános üzleti környezet – különös tekintettel a szomszéd országban zajló háborúra, amely egész Európa gazdaságára kihatással van, okoz gazdasági nehézségeket. Illetve hogy 2024-ben továbbra is NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) átlagfinanszírozás volt érvényben, ezzel szemben a működési költségek az infláció hatására megemelkedtek.

Mint ismeretes, Magyarországon ma már csak államilag lehet lombikbeültetést végezni, hiszen az addig kiválóan működő magán meddőségi klinikákat 2021. szeptember 30-tól kezdték el államosítani. A meddőségi kezeléseket így azóta térítésmentesen tb-alapon vehetik igénybe a családalapítási nehézséggel küzdő párok. Az eljáráshoz szükséges gyógyszerek is közfinanszírozottan elérhetők az érintettek számára és hivatalosan egészen 45 éves korig fogadják a nőket az állami reprodukciós intézetekben.

Vesztergom szerint egyébként évente 800-zal több gyermek születhetne petesejt-donációval. Erre Takács Péter egészségügyi államtitkár – aki szerint 2024-ben meghaladta a 3 ezret a lombikbabák születési száma –, ugyenezen a kongresszuson meglepő kijelentést tett. „Az egyházakkal most fogok tárgyalni második körben a petesejt-donációról, a petesejt-lefagyasztásról, amire technikailag készen állnak az intézetek. Abban bízom, hogy miután kikerül társadalmi vitára, az őszi törvényalkotási ciklusban itthon is elérhetővé teszik a magyar párok számára”.

Mindebből az következik, hogy a csökkenő születési számok miatt a lombikból született babák arányszáma nő. Így a növekvő százalékarányok hátterében nem csak az évről évre növekvő beültetések száma, hanem a demográfiai adatok romlása is meghúzódhat.

2024-ben egyébként maga a Belügyminisztérium gyakorolt önkritikát a hvg.hu -nak, miszerint az állami rendszer jelenleg feleannyi humánerőforrással és infrastruktúrával rendelkezik, mint amennyi a termékenységi zavarral küzdő párok ellátásához szükséges lenne. Lehet, hogy az itt dolgozók létszámának ekkora növekedése már ennek tudható be. A tárca tavaly ősszel azt is belátta, hogy megközelítőleg 30 000 beavatkozásra lenne szükség évente ahhoz, hogy a termékenységi zavarral küzdő párokat megfelelően el tudják látni.

A dolgozók száma is nőtt az egykori Kaáli Intézetből kinőtt Dunamenti REK Reprodukciós Központnál: 142 főről 216 főre duzzadt a kollektíva – kérdés, hogy orvosokat, biológusokat, embriológusokat vettek-e fel, vagy/és egyéb egészségügyi szakdolgozót, de erre nem tér ki a beszámoló. Ennek köszönhetően a bérekre is több pénz ment el, 2,8 milliárd helyett immár 4,5 milliárd forint jutott tavaly személyi kifizetésekre. Ehhez a kormánytól 1,2 milliárd forintot kapott az intézet.

Egyébként a 2025-ös költségvetéstervezetben egészségügyi kiadásokra 3717 milliárd forintot írt be a kormány, ebből az Országos Kórházi Főigazgatóság meddőségkezelési feladatok támogatására 3,1 milliárd forintot szán, míg szakellátásra 13,2 milliárdot gondoltak adni.

Bár 2024-ben már nem történt újabb beolvadás – hiszen a kilenc fiókteleppel működő budapesti meddőségi központ gyakorlatilag minden hazai kapacitást magába olvasztott –, a vállalat beszámolója szerint a növekedés továbbra is töretlen maradt.

A Dunamenti REK Reprodukciós Kft. már 2023-ban is jelentős árbevétel- és nyereségnövekedést könyvelhetett el, részben annak köszönhetően, hogy meglévő intézeteket integrált a gazdasági társaságba.

2024-ben is nagy forgalomnövekedést és a nyereség megugrását könyvelhette el a meddőségi klinikák államosítása után létrejött Dunamenti REK Reprodukciós Központ.

