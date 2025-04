Amerikai diplomaták csatlakoznak a 4iG Csoporthoz

2025. áprilisától két, kiemelkedő nemzetközi tapasztalattal és jelentős diplomáciai karrierrel rendelkező szakember csatlakozik a 4iG Csoport Tanácsadó Testületéhez.

Richard Grenell, az Egyesült Államok különleges missziókért felelős elnöki megbízottja, az amerikai Nemzeti Hírszerzés korábbi megbízott igazgatója, valamint Matt Mowers, a Valcour LLC stratégiai tanácsadó cég elnöke, a Fehér Ház volt vezető tanácsadója is a Testület tagjává válik.

A két új tag Sunil Sabharwalt és Karen Tramontanot váltja, akik mandátumuk lejártával és munkájuk elismerése mellett távoznak a Testületből.

További változás, hogy Lantos Csaba energiaügyi miniszter lemondott a Testületben betöltött tanácsadói pozíciójáról. Ennek oka, hogy miniszter hatásköre kibővült az informatika és az elektronikus hírközlés irányításával is az utóbbi hónapban.

Külföldi szakértőkkel bővül a csapat

A 4iG Nyrt. 2021-ben hozta létre Tanácsadó Testületét, amelynek hazai és nemzetközi tagjai személyes elismertségük mellett több évtizedes tapasztalatukkal, valamint kiterjedt kapcsolatrendszerükkel is támogatják a vállalatcsoport igazgatóságának és elnökének munkáját. Az elmúlt évek sikeres működését követően a jelentős diplomáciai karrierrel és kiemelkedő nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező Richard Grenell, valamint Matt Mowers csatlakozik a vállalatcsoport Tanácsadó Testületéhez.

Richard Grenell az amerikai diplomácia és politika kiemelt szereplője. Nyolc éven keresztül volt az ENSZ amerikai szóvivője és az ENSZ Biztonsági Tanácsának szavazati joggal rendelkező tagja. 2010-ben alapította saját tanácsadói cégét, a Capitol Media Partnerst. 2018 és 2020 között az Egyesült Államok németországi nagykövete volt, 2019 és 2021 között pedig a szerbiai és koszovói béketárgyalásokért felelős elnöki különmegbízottként tevékenykedett. 2020-ban az amerikai Nemzeti Hírszerzés megbízott igazgatója volt Donald Trump elnök kabinetjében. Megkapta a nemzet legmagasabb biztonsági kitüntetését, az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Érdemérmét. 2025-től az ország különleges missziókért felelős elnöki megbízottja.

Matt Mowers is több évtizede a politikában és a diplomáciában dolgozik. Korábban a Fehér Ház vezető tanácsadója volt az Egyesült Államok Külügyminisztériumában, ahol a külügyminiszter munkáját segítette, és olyan témákkal foglalkozott, mint az észak-koreai helyzet, a bevándorlási reform és az ISIS legyőzésére irányuló globális koalíció. Diplomáciai tapasztalatait megelőzően vezető tisztségviselőként dolgozott a Trump-Pence elnökválasztási kampányban és az azt követő átmeneti csapatban. Olyan politikai vezetőknek adott tanácsot, mint Chris Christie, New Jersey kormányzója és a New Hampshire-i Republikánus Párt ügyvezető igazgatójaként segítette a szervezet vezetését. 2020-ban és 2022-ben a Republikánus Párt jelöltjeként indult New Hampshire első kongresszusi körzetében. Az Egyesült Államok 6 milliárd dolláros globális HIV-programjában (PEPFAR) is részt vett, amely több mint 15 millió életet mentett meg és 2,6 millió csecsemő HIV-mentes születését segítette. 2023-ben alapította a Valcour LLC stratégiai tanácsadó céget, aminek jelenleg az elnöke.

A változásokat követően a Testület áprilistól öt állandó taggal folytatja a munkát: Czakó Borbála tölti be az elnöki pozíciót, a testületi tagok pedig Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója; William Wells, a Rothschild & Co alelnöke és ügyvezető igazgatója; Richard Grenell, az Egyesült Államok különleges missziókért felelős elnöki megbízottja és Matt Mowers, a Valcour LLC elnöke.