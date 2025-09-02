Amerikai étteremláncok képviselői érkeznek Budapestre

A szeptember 16-án érkező vendéglátóipari cégek között szerepel az amerikai–olasz konyhát kínáló Olive Garden, valamint négy pizzalánc – a Pizza Inn, a Blaze Pizza, a Russo’s New York Pizzeria és a Vocelli Pizza. A listán ott van a Velvet Taco és a grillételeket, burritót kínáló Barberitos is – ismertette az Egyesült Államok nagykövetsége, amit a 444 szúrt ki.

Étvágygerjesztők

Fotó: X/@olivegarden

Az éttermek mellett szolgáltatócégek képviselői is érkeznek a magyar fővárosba. Köztük lesz az üzletkötéssel és franchise-tanácsadással foglalkozó United Franchise Group, a szállodaiparnak takarítási és higiéniai megoldásokat nyújtó Reuse Systems, valamint a mobiltelefon-kiegészítőket forgalmazó Mobile Outfitters.