Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p
Vállalatok Egyesült Államok Vendéglátás

Amerikai étteremláncok képviselői érkeznek Budapestre

mfor.hu

Tizenegy nemzetközi márka képviselői látogatnak el Budapestre Bécs és Prága mellett európai körútjuk során.

A szeptember 16-án érkező vendéglátóipari cégek között szerepel az amerikai–olasz konyhát kínáló Olive Garden, valamint négy pizzalánc – a Pizza Inn, a Blaze Pizza, a Russo’s New York Pizzeria és a Vocelli Pizza. A listán ott van a Velvet Taco és a grillételeket, burritót kínáló Barberitos is – ismertette az Egyesült Államok nagykövetsége, amit a 444 szúrt ki.

Étvágygerjesztők
Étvágygerjesztők
Fotó: X/@olivegarden

Az éttermek mellett szolgáltatócégek képviselői is érkeznek a magyar fővárosba. Köztük lesz az üzletkötéssel és franchise-tanácsadással foglalkozó United Franchise Group, a szállodaiparnak takarítási és higiéniai megoldásokat nyújtó Reuse Systems, valamint a mobiltelefon-kiegészítőket forgalmazó Mobile Outfitters.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MYSTERY HOTEL BUDAPEST – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Egy sikeres céges rendezvény több mint jól megválasztott előadók és programok sora: a helyszín, a hangulat és a vendéglátás mind hozzájárul ahhoz, hogy az esemény valóban maradandó élményt nyújtson a résztvevőknek. A budapesti Mystery Hotel különleges atmoszférájával, kifinomult tereivel és professzionális szolgáltatásaival ideális választás konferenciák, tréningek, gálaestek vagy akár kötetlen nyári összejövetelek számára.

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Fogy a készlet, közeleg a bérfizetés, a számlák pedig csak gyűlnek? Sok vállalkozás számára ismerős ez a helyzet, különösen egy hektikus piaci környezetben. Most azonban egy új, kamatmentes kölcsön segíthet áthidalni ezeket a nehézségeket. Az MBH Bank MFB Pont Plusz hálózathoz tartozó fiókjaiban elérhető KKV Technológia Plusz „B” forgóeszközhitel kifejezetten azoknak a mikro- és kisvállalkozásoknak szól, amelyeknek a napi működés gördülékeny biztosításához – például készletbeszerzéshez, bér- és rezsiköltségekhez – lenne szükségük forrásra. A konstrukció – ami Európai Uniós társfinanszírozással valósul meg – önerő, ingatlan vagy tárgyi fedezet nélkül is igényelhető készfizető kezességvállalás mellett, fix havi törlesztéssel és akár 6 éves futamidővel.

Munkából–munkába: Dunaferr dolgozóinak nyújt segítséget a kormány

Munkából munkába: a Dunaferr dolgozóinak nyújt segítséget a kormány

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás, illetve a 60 év felettieket támogató program indul a dunai vasmű volt dolgozóinak.

Újabb változás történt az MNB-alapítvány háza táján

Újabb változás történt az MNB-alapítvány háza táján

Átalakult a vezetési forma is.

Elmarad a pécsi buszos sztrájk

Elmarad a pécsi buszos sztrájk

Nem tartják meg a vasárnaptól tervezett határozatlan idejű munkabeszüntetést – közölte a Munkástanácsok Országos Szövetsége.

Lázár János akár örülhetne is, de van egy kis bibi

MÁV-késések: Lázár János akár örülhetne is, de van egy kis bibi

Javul a vasúttársaság teljesítménye, de elég lassan.

Több száz vendégmunkást bocsát el az SK On iváncsai akkugyára

Több száz vendégmunkást bocsát el az SK On iváncsai akkugyára

Az SK On iváncsai akkumulátorgyár augusztus végétől több száz kölcsönzött vendégmunkást küld el – értesült az Index. A cég az elbocsátásokat azzal indokolta, hogy sikeresen lezárult az üzem legújabb gyártási projektje, amelyhez korábban plusz munkaerőt vettek igénybe.

A 4iG kizárólagos tulajdonába került a PR-Telecom

A 4iG kizárólagos tulajdonába került a PR-Telecom

A Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett közlemény szerint lezárult a PR-Telecom Zrt. megvásárlására vonatkozó tranzakció, amelynek eredményeként a 4iG Távközlési Holding Zrt. megszerezte a regionális távközlési szolgáltató 100 százalékos tulajdonrészét.

A BKV nem talált hibát

Busztüzek: a BKV nem talált hibát

A BKV egyik autóbuszán sem talált az utasok biztonságát bármilyen módon veszélyeztető hibát azon a rendkívüli flottaellenőrzésen, amelyet a főpolgármester kérésére az augusztusi tűzesetek után rendelt el a társaság.

MBH Jelzálogbank

Kilőtt az MBH Jelzálogbank adózás előtti nyeresége

Az MBH Jelzálogbank 2025 első fél évében 6 859 millió forint adózás előtti eredményt ért el, amely 64,2 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi eredményt, és 128,6 százalékkal múlja felül a 2024 második félévi számokat.

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában (x)

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168