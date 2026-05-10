Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Anno belebukott egy korrupciós botrányba, most beleszállt az utódjába a volt FIFA-elnök

Joseph Blatter, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) korábbi elnöke élesen kritizálta a szervezetet most vezető Gianni Infantinót, és úgy vélekedett, a FIFA jelenleg diktatúraként működik.

A 90 éves ex-sportvezető a német ZDF-nek adott interjújában utódjának viselkedése mellett a vezetési módszereket sem tartja helyesnek.

„A mostani elnök csak államfőkkel tárgyal, repülőgépekkel utazza be a világot, és közben elfelejtette, hogy a FIFA lényege maga a futball” – fogalmazott Blatter, aki 1998 és 2015 között volt a nemzetközi szövetség elnöke, aztán korrupciós botrány miatt lemondott a posztról. Az 56 éves Infantino ezt követően lett elnök, idén április végén pedig bejelentette, hogy 2027-ben harmadszor is versenybe száll a posztért.

Sepp Blatter nem fogta vissza magát
„A FIFA jelenleg egy diktatúra. Mindent, amit az elnök mond, végrehajtanak, és minden mást elhallgattatnak. Ez már nem egy tiszteletre méltó szervezet. Nem mennek jól a dolgok legfelül” – vélekedett Blatter. Hozzátette, szerinte most már minden csak a pénzről szól és nem a labdarúgásról.

A korábbi FIFA-elnök azt is kijelentette, hogy ha ma még ő vezetné a szervezetet, akkor nem rendeznének olyan világbajnokságot, mint az idén.

„Senkit sem érdekel a fenntarthatóság a közelgő vb-n. Ha még ott lennék, ez nem történt volna meg” – fogalmazott.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő világbajnokság június 11-én rajtol, s ez lesz a futball történetének első csúcseseménye, amelyen már 48 csapat vesz részt.

(MTI)

Magyar Péter helyett az öccse lett az új kormányfő cégének vezérigazgatója

Az LLM Zrt. tulajdonosa változatlanul Magyar Péter, csak a vezérigazgatói pozícióról mondott le a Tisza Párt elnöke.

Barátság, szerb bevásárlás, horvát viták, hatósági benzinár – így sikerült a Mol első negyedéve

Hernádi Zsolt mindenesetre büszke.

Egyelőre nem jutottak dűlőre.

Feljelentést tesz az ÁSZ a Matolcsy-körhöz köthető újabb ügy miatt

Befejeződött a METU átvilágítása.

Kiderült, kik Magyarország legvonzóbb munkáltatói

Tizenharmadik alkalommal díjazták Randstad Awarddal Magyarország legvonzóbb munkáltatóit. A Randstad Employer Brand Research 2026-os kutatásából kiderül, hogy a magyar munkavállalók továbbra is tudatos, következetes elvárásrendszer alapján választanak munkahelyet: fontos számukra a fizetés, a kellemes légkör, a biztonság, a munka-magánélet egyensúlya és egyre inkább a karrierépítés lehetősége is.

Utolsó reakcióját tehette meg az akkugyárak ügyében Szijjártó Péter leköszönő minisztériuma

Nem cáfolta a Külgazdasági és Külügyminisztérium a Telexnek Palkovics László egykori ipari és technológiai miniszter kijelentését, miszerint a kormányüléseken többször is tárgyaltak az akkugyárak szennyezéseiről. A KKM szerint Palkovics kijelentése nem áll ellentmondásban Szijjártó korábbi nyilatkozatával.

A neves médiavállalkozó 87 éves volt.

Elmozdult egy cső, vegyianyag szivárgott egy debreceni akkualkatrész-gyárban

Közleményt adtak ki az esetről.

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak


