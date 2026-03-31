Áprilistól új vezérigazgató vezeti a WING Zrt.-t

2026. április 1-jétől átalakítja szervezetét Magyarország meghatározó ingatlanfejlesztő és -befektető vállalata, a WING.

Noah Steinberg a jövőben elnökként folytatja munkáját, míg a magyarországi operatív tevékenység irányítását dr. Walter Katalin veszi át vezérigazgatóként – közölte a vállalat.

dr Walter Katalin több mint másfél évtizedes nemzetközi tanácsadói és vállalatvezetési tapasztalattal érkezik a WING-hez: 15 évig dolgozott a világ egyik vezető tanácsadó cégénél, a McKinsey and Companynál Frankfurtban és Budapesten, illetve több pénzintézet regionális vezetésében, integrációjában vett részt, legutóbb pedig a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója volt.

A WING Liberty épületének belső kialakítása is tükrözi a fejlesztő filozófiáját

Fotó: WING

Az átalakulás célja, hogy a több mint két és fél évtizede tartó töretlen növekedésre építve a vállalat működése még hatékonyabbá váljon, és stabil alapot teremtsen a jövőbeli fejlődési lehetőségekhez.

A változás legfontosabb eleme az elnök-vezérigazgatói szerep kettéválása a WING Zrt.-ben. A kettős pozíciót eddig betöltő Noah Steinberg a jövőben elnökként folytatja munkáját a hosszú távú stratégiai irányokra összpontosítva, miközben továbbra is betölti a vállalatcsoport hazai és nemzetközi érdekeltségeit is lefedő WINGHOLDING elnök-vezérigazgatói pozícióját. A magyarországi működésért a továbbiakban dr. Walter Katalin vezérigazgató felel.

Noah Steinberg elmondta: „Az elmúlt több mint huszonöt évben cégcsoportunk hazai ingatlanfejlesztő vállalatból regionális ingatlancsoporttá fejlődött, aktív fejlesztői és befektetői jelenléttel Magyarország mellett Németországban és Lengyelországban. Nemzetközi tevékenységünk bővülése és működésünk növekvő komplexitása indokolttá tette, hogy a magyar ingatlanpiacon végzett, szerteágazó tevékenység dedikált vezető irányítása alá kerüljön.” Hozzátette: „Katalin szakmai tapasztalata és eddigi vezetői teljesítménye biztos alapot ad a WING Magyarország további, értékalapú fejlődéséhez, a meglévő sikerekre építve.”

dr. Walter Katalin vezérigazgatóként a magyarországi tevékenységek további fejlesztésére kap megbízást. „A WING az elmúlt évtizedekben rendkívül szilárd alapokat teremtett Magyarországon és a régióban. Vezérigazgatóként célom, hogy ezekre építve tovább vigyük és erősítsük ezt a sikertörténetet, miközben a változó piaci környezethez igazodva fejlesztjük működésünket és erősítjük versenyképességünket” – hangsúlyozta.

Az elmúlt években jelentősen bővülő nemzetközi jelenlétének köszönhetően a WING ma már több országban is aktív ingatlanfejlesztőként és befektetőként: a magyar piac mellett vezető szereplővé vált a lengyel és a német piacon is.

Korábban írtuk: