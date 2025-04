Árrésstop: mit lépett az Aldi, a Lidl? Vagy éppen a Spar? És a többiek?

Az Árfigyelő oldalon közölt adatbázis alapján a Népszava összevetette a március 14-ei, azaz az árrésstop bevezetése előtti és az április 25-ei árakat. Erre az oldalra a hat áruházlánc, a Tesco, a Spar, a Penny, az Aldi, az Auchan és a Lidl tölti fel adatait. Azokat az árukat vették alapul, amelyek feltüntetett fogyasztói ára az intézkedés bevezetése előtt és a múlt hét péntekén is elérhető volt. Így valamivel kevesebb mint 2500 terméket lehetett bevonni összehasonlításba.

Kapcsolódó cikk Nagy Márton: nyár végéig valószínűleg marad az árrésstop Erről egy sajtótájékoztatón beszélt a miniszter.

Ez alapján az látszik, hogy a 2447 termékből 435-nek emelkedett az ára, ami a 17 százalékos arány. Ez egyáltalán nem tűnik markáns áremelési hajlandóságnak. Azt is megnézték, hány olyan termék van a közel 2500 darabos listán, amely esetében 50 százaléknál nagyobb volt a drágítás mértéke. Összesen hat olyan árucikk volt, ahol ennél nagyobb mértékű volt az emelés. Ezek közül kiemelkedik egy kilós kiszerelésű citrom, amely 60 százalék fölötti mértékben drágult a feltüntetett cikkszám alapján. A másfél hónappal korábbi 498 forint helyett most 799 forintot kell fizetni érte. Nagyon valószínűnek tetszik, hogy ez egy akciózás következménye. A 40 százalék feletti változások, de szerinte a 20 százalék felettiek is jelentős része is erre vezethető vissza.

A napilap sajtómunkásai találtak egy 400 grammos Pick téliszalámira is, ami csaknem 50 százalékkal került többe április végén, mint március közepén: 2999 forint helyett 4399 forint volt az ára. A többi Pick téli szalámi árait figyelve nagyon valószínű, ez szintén egy márciusi akcióval magyarázható