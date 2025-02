Átkeresztelték a veszprémi kézilabdacsarnokot

Újabb mérföldkőhöz érkezett a One Magyarország és a Veszprémi Kézilabda Club tavaly bejelentett együttműködése: mostantól nemcsak a csapat viseli a One Veszprém HC nevet, hanem a város ikonikus sportlétesítménye is One Veszprém Arénaként működik tovább.

A névváltást ünnepélyes keretek között, a teltházas Bajnokok Ligája-mérkőzésen, a One Veszprém HC és a Sporting CP összecsapásán jelentették be. Az eseményen a távközlési szolgáltató bemutatta a kifejezetten a szurkolói közösség számára kínált flotta tarifacsomagjait is.

A 4iG Csoport és a Veszprém Kézilabda Club együttműködése tavaly júliusban kezdődött, amikor hároméves támogatói megállapodást írtak alá. Ennek részeként a felnőtt csapat a 2024/25-ös szezon második felétől One Veszprém HC néven vesz részt a hazai és nemzetközi megmérettetéseken. A partnerség újabb mérföldkőhöz érkezett: február második felétől az emblematikus veszprémi sportlétesítmény, az Aréna is felveszi a One Magyarország nevét, így One Veszprém Aréna név alatt működik tovább.

„A Veszprémi Kézilabda Club a kiválóság, az elhivatottság és a csapatmunka szimbóluma, nemcsak Magyarországon, hanem Európa-szerte is. A játékosok minden mérkőzésen kiváló teljesítményt nyújtanak, hisznek a fejlődésben, és soha nem adják fel. Ugyanez a szemlélet jellemzi a One-t is: elkötelezettség a minőség iránt, folyamatos fejlődés és a kapcsolatok ereje. Ezért is különösen fontos számunkra, hogy támogassuk a csapatot a felkészülésben, hogy még nagyobb sikereket érhessen el. A mai naptól pedig újabb jelentős állomáshoz érkeztünk, a csarnok is felveszi telekommunikációs márkánk nevét, így a mérkőzéseknek és közösségi eseményeknek mostantól a One Aréna Veszprém ad otthont ” – mondta Fekete Péter, a 4iG Csoport vezérigazgatója.

Ünnepélyes keretek között nevezték át az Arénát

Fotó: One

„Nagyon büszke vagyok rá, hogy Magyarország legújabb telekommunikációs márkája, a One mind a Veszprém HC, mind pedig a csapatnak otthont adó aréna nevében megjelenik. Ez a partnerség nemcsak jelentős támogatást nyújt, de egységes megjelenést is kölcsönöz. Köszönöm, a One-nak, hogy hosszú távon tudunk együttműködni, amit a pályán és a közös munkában is igyekszünk meghálálni.” – hangsúlyozta Dr. Bartha Csaba, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója.

Különleges tarifacsomagok több ezer szurkolónak

A One Magyarország egy fontos bejelentéssel is készült a szurkolók számára: a közösség iránti elkötelezettségét két speciálisan kialakított, kedvezményes flotta mobil tarifacsomaggal fejezi ki. A One Veszprém HC szurkolói kártyával rendelkezők számára elérhető Flotta Super 15X csomag havi 5990 forintért 15GB adatforgalmat és korlátlan belföldi beszélgetést biztosít, míg a Flotta Super V csomag 8990 forintért korlátlan belföldi adatforgalmat és beszélgetést kínál, 42GB EU roaming kerettel. Mindkét tarifacsomagra az ajánlat 1 éves határozott idejű előfizetői szerződés megkötése, valamint e-pack választása esetén érvényes.

Újra Bajnokok Ligája mérkőzés itthon

Az 5500 férőhelyes csarnok névadó ünnepségét a kézilabda Bajnokok Ligája teltházas mérkőzésére időzítették. A One Veszprém és a Sporting CP összecsapását az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) a hét kiemelt mérkőzésének nevezte. A veszprémi szurkolók számára ez különösen fontos esemény, mivel a csapat három hónap után először léphet pályára hazai környezetben Bajnokok Ligája-mérkőzésen.