Átnevezték az Oltóanyaggyárat és sok dolgozó távozott

A választás után nem sokkal, május 5-én keresztelték át a debreceni Oltóanyaggyárat. Hogy ennek lehet-e bármi köze a választások eredményéhez, nem lehet tudni,

mindenesetre immár UD Pharma Operation Zrt. az új neve, tehát aki a régi, leánykori nevén keresné az intézményt, az nemigen találja meg.

Az Opten nyilvános információi szerint azonban megtörtént az átnevezés, sőt, erre a napra esik az eddigi vezérigazgató, Dr. Mészáros József tisztségének meghosszabbítása is, aki 2025 februárja óta tölti be ezt a pozíciót (és aki egyben a Putyint díszpolgárrá avató Debreceni Egyetem kabinetfőnöke is).

Kijött a régi-új társaság cégbeszámolója, e szerint 2025-ben a társaság az államtól a Nemzeti Oltóanyaggyár beruházásának előkészítési és megvalósítási feladataira 1,2 milliárd forint finanszírozási előleget kapott, az eddigi összesen 6 milliárd mellett. A korábbi finanszírozási előlegből 2025-ben felhasznált 275 millió forinttal a társaság 2025-ben elszámolt.

A finanszírozás ellenére azonban a korábbi felívelésnek vége, 2025-ben a szellemgyárnak is aposztrofált egykori Oltóanyaggyár dolgozóinak létszáma megcsappant, 49-ről 32 főre.

Bérükre 456,7 milliót költöttek, így az átlagos havi jövedelem még mindig elég ütős, 1,2 millió forint volt. A vezérigazgatói munkakör 2025 februárjában megszűnt, a vezérigazgatói tevékenységet már megbízási jogviszonyban végzi Dr. Mészáros József, és csak az ügyvezetőnek fizettek megbízási díjat, mégpedig 16,5 millió forintot. Egyéb tiszteletdíjra pedig összesen 12,3 millió forint ment el tavaly.

Rejtély, mikor indul el bármilyen termelés

A Debreceni Egyetem tulajdonában álló cég ugyan megduplázta nettó árbevételét – 643 ezer forintról 1,5 millióra –, a nyeresége jócskán leapadt: 54,4 millióról 15,9 millió forintra.

Bár a befektetett eszközökre (köztük beruházásokra) ismét sokat költöttek, 10,5 milliárd forintot, de ezzel egyidejűleg pénzeszközeik 439 millióról 255 millió forintra csökkentek, a rövid lejáratú kötelezettségeik pedig 425,5 millióról 1,3 milliárdra ugrottak.

Hogy 2025-ben a beruházásaik honnan hova jutottak, vagy történt-e bármi érdemleges a helyszínen, nem részletezik a beszámolóban, de azt ismét feltüntették, hogy a társaság tevékenységét Magyarország kormánya (mármint az akkori Orbán-kormány) kormányhatározatban deklarálta, hogy az oltóanyagok terén a hazai ellátásbiztonság szavatolása és az importkitettség csökkentése nemzetstratégiai kiemelt érdek. Emiatt született döntés a nemzeti oltóanyaggyár létesítésére a beruházás előkészítésére és megvalósítására. Hozzáteszik: az Oltóanyaggyár Zrt. jelenlegi elsődleges feladata a Nemzeti Oltóanyaggyár létesítése, az építési beruházás megvalósítása és kivitelezése.

Minden bizonnyal az új Egészségügyi Minisztérium ezt a beruházást is felülvizsgálja.

Bár a projektet már évekkel ezelőtt bejelentették és a költségvetésből eddig minimum 55 milliárd forintot különítettek el rá, lapunk írta meg, hogy a 2024-es zárszámadás szerint a forrásokat részben átcsoportosították, és a gyár megépítése még mindig várat magára.