Átnevezték az Oltóanyaggyárat és sok dolgozó távozott

A választás után nem sokkal, május 5-én keresztelték át a debreceni Oltóanyaggyárat. Hogy ennek lehet-e bármi köze a választások eredményéhez, nem lehet tudni,
mindenesetre immár UD Pharma Operation Zrt. az új neve, tehát aki a régi, leánykori nevén keresné az intézményt, az nemigen találja meg.
Az Opten nyilvános információi szerint azonban megtörtént az átnevezés, sőt, erre a napra esik az eddigi vezérigazgató, Dr. Mészáros József tisztségének meghosszabbítása is, aki 2025 februárja óta tölti be ezt a pozíciót (és aki egyben a Putyint díszpolgárrá avató Debreceni Egyetem kabinetfőnöke is).
Kijött a régi-új társaság cégbeszámolója, e szerint 2025-ben a társaság az államtól a Nemzeti Oltóanyaggyár beruházásának előkészítési és megvalósítási feladataira 1,2 milliárd forint finanszírozási előleget kapott, az eddigi összesen 6 milliárd mellett. A korábbi finanszírozási előlegből 2025-ben felhasznált 275 millió forinttal a társaság 2025-ben elszámolt.
A finanszírozás ellenére azonban a korábbi felívelésnek vége, 2025-ben a szellemgyárnak is aposztrofált egykori Oltóanyaggyár dolgozóinak létszáma megcsappant, 49-ről 32 főre.
Bérükre 456,7 milliót költöttek, így az átlagos havi jövedelem még mindig elég ütős, 1,2 millió forint volt. A vezérigazgatói munkakör 2025 februárjában megszűnt, a vezérigazgatói tevékenységet már megbízási jogviszonyban végzi Dr. Mészáros József, és csak az ügyvezetőnek fizettek megbízási díjat, mégpedig 16,5 millió forintot. Egyéb tiszteletdíjra pedig összesen 12,3 millió forint ment el tavaly.
A Debreceni Egyetem tulajdonában álló cég ugyan megduplázta nettó árbevételét – 643 ezer forintról 1,5 millióra –, a nyeresége jócskán leapadt: 54,4 millióról 15,9 millió forintra.
Bár a befektetett eszközökre (köztük beruházásokra) ismét sokat költöttek, 10,5 milliárd forintot, de ezzel egyidejűleg pénzeszközeik 439 millióról 255 millió forintra csökkentek, a rövid lejáratú kötelezettségeik pedig 425,5 millióról 1,3 milliárdra ugrottak.
Hogy 2025-ben a beruházásaik honnan hova jutottak, vagy történt-e bármi érdemleges a helyszínen, nem részletezik a beszámolóban, de azt ismét feltüntették, hogy a társaság tevékenységét Magyarország kormánya (mármint az akkori Orbán-kormány) kormányhatározatban deklarálta, hogy az oltóanyagok terén a hazai ellátásbiztonság szavatolása és az importkitettség csökkentése nemzetstratégiai kiemelt érdek. Emiatt született döntés a nemzeti oltóanyaggyár létesítésére a beruházás előkészítésére és megvalósítására. Hozzáteszik: az Oltóanyaggyár Zrt. jelenlegi elsődleges feladata a Nemzeti Oltóanyaggyár létesítése, az építési beruházás megvalósítása és kivitelezése.
Minden bizonnyal az új Egészségügyi Minisztérium ezt a beruházást is felülvizsgálja.
Bár a projektet már évekkel ezelőtt bejelentették és a költségvetésből eddig minimum 55 milliárd forintot különítettek el rá, lapunk írta meg, hogy a 2024-es zárszámadás szerint a forrásokat részben átcsoportosították, és a gyár megépítése még mindig várat magára.