3p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Vállalatok Céges beszámolók Debrecen Egészségügy és egészségipar Oltóanyaggyár Zrt.

Átnevezték az Oltóanyaggyárat és sok dolgozó távozott

Kormos Olga
Kormos Olga

Aki a régi nevén keresné az Oltóanyaggyárat a cégek között, a hűlt helyét találja. Pedig nem szűnt meg a kudarcra ítélt Nemzeti Oltóanyaggyár, csupán új nevet kapott, miközben még a nyeresége is csökkent.

A választás után nem sokkal, május 5-én keresztelték át a debreceni Oltóanyaggyárat. Hogy ennek lehet-e bármi köze a választások eredményéhez, nem lehet tudni,

mindenesetre immár UD Pharma Operation Zrt. az új neve, tehát aki a régi, leánykori nevén keresné az intézményt, az nemigen találja meg.

Az Opten nyilvános információi szerint azonban megtörtént az átnevezés, sőt, erre a napra esik az eddigi vezérigazgató, Dr. Mészáros József tisztségének meghosszabbítása is, aki 2025 februárja óta tölti be ezt a pozíciót (és aki egyben a Putyint díszpolgárrá avató Debreceni Egyetem kabinetfőnöke is).

Kijött a régi-új társaság cégbeszámolója, e szerint 2025-ben a társaság az államtól a Nemzeti Oltóanyaggyár beruházásának előkészítési és megvalósítási feladataira 1,2 milliárd forint finanszírozási előleget kapott, az eddigi összesen 6 milliárd mellett. A korábbi finanszírozási előlegből 2025-ben felhasznált 275 millió forinttal a társaság 2025-ben elszámolt.

A finanszírozás ellenére azonban a korábbi felívelésnek vége, 2025-ben a szellemgyárnak is aposztrofált egykori Oltóanyaggyár dolgozóinak létszáma megcsappant, 49-ről 32 főre.

Bérükre 456,7 milliót költöttek, így az átlagos havi jövedelem még mindig elég ütős, 1,2 millió forint volt. A vezérigazgatói munkakör 2025 februárjában megszűnt, a vezérigazgatói tevékenységet már megbízási jogviszonyban végzi Dr. Mészáros József, és csak az ügyvezetőnek fizettek megbízási díjat, mégpedig 16,5 millió forintot. Egyéb tiszteletdíjra pedig összesen 12,3 millió forint ment el tavaly.

Rejtély, mikor indul el bármilyen termelés
Rejtély, mikor indul el bármilyen termelés
Fotó: Facebook

A Debreceni Egyetem tulajdonában álló cég ugyan megduplázta nettó árbevételét – 643 ezer forintról 1,5 millióra –, a nyeresége jócskán leapadt: 54,4 millióról 15,9 millió forintra.

Bár a befektetett eszközökre (köztük beruházásokra) ismét sokat költöttek, 10,5 milliárd forintot, de ezzel egyidejűleg pénzeszközeik 439 millióról 255 millió forintra csökkentek, a rövid lejáratú kötelezettségeik pedig 425,5 millióról 1,3 milliárdra ugrottak.

Hogy 2025-ben a beruházásaik honnan hova jutottak, vagy történt-e bármi érdemleges a helyszínen, nem részletezik a beszámolóban, de azt ismét feltüntették, hogy a társaság tevékenységét Magyarország kormánya (mármint az akkori Orbán-kormány) kormányhatározatban deklarálta, hogy az oltóanyagok terén a hazai ellátásbiztonság szavatolása és az importkitettség csökkentése nemzetstratégiai kiemelt érdek. Emiatt született döntés a nemzeti oltóanyaggyár létesítésére a beruházás előkészítésére és megvalósítására. Hozzáteszik: az Oltóanyaggyár Zrt. jelenlegi elsődleges feladata a Nemzeti Oltóanyaggyár létesítése, az építési beruházás megvalósítása és kivitelezése.

Minden bizonnyal az új Egészségügyi Minisztérium ezt a beruházást is felülvizsgálja.

Bár a projektet már évekkel ezelőtt bejelentették és a költségvetésből eddig minimum 55 milliárd forintot különítettek el rá, lapunk írta meg, hogy a 2024-es zárszámadás szerint a forrásokat részben átcsoportosították, és a gyár megépítése még mindig várat magára.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

70,8 milliárd forintra büntette az Európai Bizottság a Temut

70,8 milliárd forintra büntette az Európai Bizottság a Temut

Megelégelte az Európai Bizottság, hogy veszélyes töltőket, babajátékokat és más illegális termékeket adtak el az európai fogyasztóknak.

Gazsi Attila lett a VOSZ új elnöke

Gazsi Attila lett a VOSZ új elnöke

Eppel Jánost váltja a poszton, beszélt a terveiről is.

Rekord a Gránit Banktól – a kanyarban sincs a piac

Rekord a Gránit Banktól – a kanyarban sincs a piac

Átlagon felüli teljesítményről és újabb rekordról jelentett a hitelintézet.

Jogos a taps: rangos díjjal ismerték el az egyik hazai bank vezetőjét

Díjjal is elismerték a leginspirálóbbnak választott banki vezérigazgatót.

A Budapest Airport növelte árbevételét és adózott eredményét 2025-ben

A Budapest Airport Zrt. 2025-ös értékesítés nettó árbevétele 475,531 millió euró volt, az előző évi 412,584 millió euróval szemben, az adózott eredménye 184,302 millió eurót tett ki a bázisidőszak 100,114 millió eurójával szemben – közölte a társaság a 2025. évi nyilvánosan elérhető beszámolójában.

Mérlegképes könyvelő képzés: biztos alap egy stabil pénzügyi karrierhez

A pénzügyi és számviteli szakemberek iránti kereslet az elmúlt években sem csökkent.

Pert vesztettek, mégis nyertek Hernádi Zsolték Horvátországban?

Pert vesztettek, mégis nyertek Hernádi Zsolték Horvátországban?

Nem kap a Mol kártérítést, de így is örülhet a legújabb bírósági döntésnek a cég.

Nagyot fordított a Hungaroring a tavalyi veszteségén

A tavalyi veszteség után pozitívba fordultak a dolgok a Hungaroring Sport Zrt.-nél, ismét nyereséges lett a cég.

Közel 200 ezer ember adatai kerültek elő, súlyos bírságot kapott a Mediaworks

Közel 200 ezer ember adatai kerültek elő, súlyos bírságot kapott a Mediaworks

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elmarasztalta és ötvenmillió forintos bírság megfizetésére kötelezte a Mediaworks Hungary Zrt.-t, mert három cikkben megfelelő jogalap nélkül tette közzé azon honlap elérhetőségét, amelyen egy interaktív térképen keresztül nyilvánosságra kerültek a Tisza Párt szimpatizánsainak adatai.

Gyurcsány Ferencék kiszállása után halmozza a veszteséget az utolsó Gyurcsány-cég

Gyurcsány Ferencék kiszállása után halmozza a veszteséget az utolsó Gyurcsány-cég

Csak vegetál a befektetéseket kezelő cég.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG