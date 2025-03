Az Audi Hungaria tavaly stabilan tartotta termelését

Az autóipar átalakulása az Audi Hungariára és annak 2024-es pénzügyi évben elért teljesítményére is hatással volt. Tavaly a vállalat 1 580 991 hajtásláncot gyártott a győri telephelyen. Összesen 179 710 jármű gördült le a futószalagról (beleértve az SKD gyártást). 2024-ben a vállalat 8,611 milliárd eurós árbevételt ért el, a HBI helyi számviteli szabvány szerint. Az Audi Hungaria a régió legnagyobb munkaadójaként 11 431 főt foglalkoztatott tavaly év végén. Az Audi Hungaria 100 százalékos tulajdonú leányvállalatával, az Audi Hungaria Ahead Kft.-vel együtt összesen 11 930 alkalmazottat foglalkoztatott 2024 végén — számolt be róla a győri vállalat kedden.

„Az autóipar átalakulása nagy hatással van az iparág valamennyi szereplőjének jelenére és jövőjére, így az Audi Hungariára is. Az Audi győri leányvállalata továbbra is stratégiai része az Audi Csoport nemzetközi gyártóhálózatának, és 2024-ben is jelentősen hozzájárult a Progressive márkacsoport sikeréhez és jövedelmezőségéhez” – mondta Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke.