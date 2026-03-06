2p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Vállalatok Adó Eredmény Részvény OTP

Az 54 milliárdos extraprofitadó mellett is erős évet zárt az OTP

mfor.hu

Az elemzők közel 300 milliárd forintos nyereséget vártak az OTP-től a tavalyi utolsó negyedévben, végül így is lett. Az egész éves eredmény több mint 1146 milliárd forint lett. A banknak úgy is jó éve volt, hogy közel nyolcszorakkora extraprofitadót kellett befizetnie, mint 2024-ben.

297,3 milliárd forint adózás utáni eredményt ért el az OTP Bank a tavalyi utolsó negyedévben – számolt be az MTI. Ez megközelíti az elemzői várakozások átlagát, és 19 százalékkal meghaladja a 2024-es év utolsó negyedévének eredményét. A bankcsoport tavalyi utolsó negyedéves adózás utáni nyeresége az előző három hónap eredményénél 10 százalékkal alacsonyabb.

Az elemzők átlagosan 299,7 milliárd forint eredményt vártak a 2025. október-decemberi időszakra.

Az egész éves eredmény 1146,3 milliárd milliárd forint lett, ez 7 százalékkal haladta meg a 2024-eset. A bank földrajzi szegmenseinek többsége nyereséget termelt 2025-ben, a külföldi profit-hozzájárulás 71 százalékos volt. A külföldi tevékenység korrigált adózás utáni eredménye 11 százalékkal bővült egy év alatt.

A magyar extraprofitadó összege 48 milliárd forinttal emelkedett: az adó levonások utáni bruttó összege a 2024-es 7-ről 2025-ben 54 milliárd forintra ugrott.

A mérlegfőösszeg 45 427 milliárd forint volt a negyedév végén, 5 százalékkal több az előző évinél.

Tavaly a részvényárfolyam is történelmi csúcsot döntött, és az év során 18 800 és 41 890 forint között változott.

A menedzsment ebben az évben nem vár érdemi változást a működési környezetben: a geopolitikai bizonytalanságok fennmaradtak, így a nettó kamatmarzs a 2025-ös 4,34 százalék közelében alakulhat.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kínai cég 25 milliárd forintból fejleszt Magyarországon

Az Intretech Hungary Kft. beruházása 330 új munkahelyet hoz létre Kapuváron.

IFRS könyvelés nemzetközi vállalatoknak

A globális üzleti környezetben egyre nagyobb jelentősége van az egységes, átlátható és nemzetközileg is értelmezhető pénzügyi beszámolásnak. Az Európai Unió tőzsdén jegyzett vállalkozásai számára az IFRS-ek alkalmazása már régóta kötelező a konszolidált, illetve – meghatározott körben – az egyedi pénzügyi kimutatások tekintetében is. Ugyanakkor a magyar szabályozás lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos társaságok önkéntesen térjenek át a nemzetközi számviteli standardokra. Ez különösen előnyös lehet azoknak a cégeknek, amelyek nemzetközi cégcsoport tagjai, külföldi piacra lépést terveznek, vagy a közeljövőben tőzsdei jelenlétet fontolgatnak.

Fontos bejelentést tett az Emirates

Fontos bejelentést tett az Emirates

A légitársaság korlátozott járatszámmal újtraindította hálózatát.

A Nádor utcai bankfiók bejárata

Felújítás miatt bezárta az OTP az ország egyik legszebb bankfiókját

Az OTP a Nádor utcai kirendeltségét korszerűsíti.

A 4iG 5G hálózatot épít Észak-Macedóniában

A 4iG Csoport macedón tagvállalata, a One Macedonia és az Ericsson a 2026-os Mobile World Congress (MWC) keretében szállítói és szolgáltatási szerződést írtak alá Észak-Macedónia egyik legfejlettebb, zöldmezős 5G (SA – Standalone) mobilhálózatának kiépítésére. Az Ericsson exkluzív technológiai partnerként vesz részt a 4iG 100 millió eurós észak-macedóniai beruházási stratégiájának részeként megvalósuló fejlesztésben, melynek keretében négy év alatt több mint 500, 5G bázisállomás létesül.

Izgalmas felmérés: 210 hazai cégvezetőt kérdeztek meg

A magyar cégvezetők fókuszában a technológiai átalakulás kényszere áll – közölte a PwC nemzetközi tanácsadó cég szerdán az MTI-vel a magyar vezérigazgatók körében végzett felmérése alapján.

Jövő hét vasárnapig ne számoljon a Wizz Air közel-keleti járataival

Jövő vasárnapig biztosan nem indít járatot a Wizz Air Izraelbe, Dubajba, Abu-Dzabiba és Ammánba sem – közölte a Wizz Air szerdán az MTI-vel.

Elvándorlástól tartanak a cégek, gőzerővel zajlik a munka a minisztériumban

Elvándorlástól tartanak a cégek, gőzerővel zajlik a munka a minisztériumban

A nemek közötti bérkülönbségek betemetése a célja az Európai Unió új bértranszparencia-irányelvének. Idehaza még nincs meg a szabály magyar megfelelője, de a Nemzetgazdasági Minisztérium dolgozik az ügyön. Bár az uniós statisztikák szerint Magyarország nem teljesít jól a nemek közötti bruttó bérszakadék tekintetében, a cégek félelme nem ebből fakad: a vállalatok fokozódó elvándorlástól és munkahelyi feszültségektől tartanak. 

Fügefalevélnyi volt a CATL felelősségbiztosítása

Fügefalevélnyi volt a CATL felelősségbiztosítása

A debreceni CATL akkumulátorgyárnak 2023-ban elég volt egy 500 ezer forintos kárlimitig terjedő környezetszennyezési felelősségbiztosítást csatolnia az engedélyezési dokumentációhoz. Az engedély kiadása óta változott a helyzet.

A CATL vizsgálata szerint nem történt mérgezés a debreceni akkugyárban

A CATL vizsgálata szerint nem történt mérgezés a debreceni akkugyárban

Lefolytatták a belső vizsgálatot.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168