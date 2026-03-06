Az 54 milliárdos extraprofitadó mellett is erős évet zárt az OTP

297,3 milliárd forint adózás utáni eredményt ért el az OTP Bank a tavalyi utolsó negyedévben – számolt be az MTI. Ez megközelíti az elemzői várakozások átlagát, és 19 százalékkal meghaladja a 2024-es év utolsó negyedévének eredményét. A bankcsoport tavalyi utolsó negyedéves adózás utáni nyeresége az előző három hónap eredményénél 10 százalékkal alacsonyabb.

Az elemzők átlagosan 299,7 milliárd forint eredményt vártak a 2025. október-decemberi időszakra.

Az egész éves eredmény 1146,3 milliárd milliárd forint lett, ez 7 százalékkal haladta meg a 2024-eset. A bank földrajzi szegmenseinek többsége nyereséget termelt 2025-ben, a külföldi profit-hozzájárulás 71 százalékos volt. A külföldi tevékenység korrigált adózás utáni eredménye 11 százalékkal bővült egy év alatt.

A magyar extraprofitadó összege 48 milliárd forinttal emelkedett: az adó levonások utáni bruttó összege a 2024-es 7-ről 2025-ben 54 milliárd forintra ugrott.

A mérlegfőösszeg 45 427 milliárd forint volt a negyedév végén, 5 százalékkal több az előző évinél.

Tavaly a részvényárfolyam is történelmi csúcsot döntött, és az év során 18 800 és 41 890 forint között változott.

A menedzsment ebben az évben nem vár érdemi változást a működési környezetben: a geopolitikai bizonytalanságok fennmaradtak, így a nettó kamatmarzs a 2025-ös 4,34 százalék közelében alakulhat.