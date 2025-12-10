Az ACE Networks teljesen a 4iG tulajdonába kerül

A 4iG 2021. április 14. napján zárta azt a tranzakciót, amelynek során már megszerezte az ACE Network jogelődjének az Spacenet Zrt. jegyzett tőkéjének 70 százaát megtestesítő részvényeket. A mostani ügylet zárásával a 4iG 100 százalékos leányvállalata, a 4iG Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság lesz az ACE Network, egyedüli 100 százalékos tulajdonosa – jelentette be a 4iG a tőzsde honlapján.

Az utóbbi napokban a 4iG több felvásárlási bejelentést is tett

Fotó: 4iG

Az ACE Network hálózati, IT biztonság, kollaborációs és adatközponti infrastruktúra megoldások megvalósításával, üzemeltetésével, azok magas szintű automatizálásával, illetve támogatásával foglalkozik.

Az ACE Network Cisco GOLD Integrator és Provider partner, így önálló hatáskörben nyújthat támogatási szolgáltatásokat megrendelőinek. Cisco-n kivül a következő gyártók magas szintű képviseletét is ellátja Magyarországon: F5, Palo Alto, HPE, Checkpoint, Juniper, Fortinet, Nokia. Az ACE Network jelenleg 49 főt foglalkoztat, 2024-es árbevétele meghaladta az 10 milliárd forintot.