Balásy Gyula

Az agrárszektorban terjeszkedik a kék plakátok mögött álló milliárdos

A Ferrari-gyűjteményéről is ismert milliárdos, Balásy Gyula Veszprém megyében kezd gabonafélék termesztésébe. Nem új szereplő az agrárszektorban, de a tési vállalkozás szintlépésnek tekinthető.

Agrárvállalkozást indított el a kék kormányplakátokat szervező Lounge- és New Land Media-cégcsoport milliárdos tulajdonosa, Balásy Gyula – írja a Hvg. A cég elsősorban gabonafélét termeszt, és a székhely, a Veszprém megyi Tés melletti Bátorkő váráról kapta a nevét.

Balásy 2021 óta tulajdonos a békéscsabai Alföldi Gazdák Hűtőháza Kft.-ben, 2025 őszén pedig Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő tette közzé, hogy a milliárdos Tés község csőszpusztai részén vett egy két és fél hektáros telket, ahol már zajlik a volt téeszközpont felújítása.

A G7 idei összesítése szerint nagyjából 50 milliárd forint profit keletkezett a kormány első számú kommunikációs partnerének a cégeinél 2017 és 2024 között. A jövő miatt sem kell aggódnia: például, a Magyar Államkincstár 2025-2026-ra szóló keretszerződést kötött a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. alkotta konzorciummal nyomdai feladatok ellátására. A kommunikációs cél „a Magyarországot érintő aktuális kérdésekről szóló tájékoztatás”, a célcsoport pedig a „nyugdíjaskorú magyar lakosság”.

Balásy Gyula cége gyártotta a kormánynak a mesterséges intelligenciával készített hírhedt videót is: a kisfilmben a kormány harcoló magyar katonákkal és koporsókkal hergelt az ukrán EU-csatlakozás ellen a Voks 2025 hajrájában.

 

Újabb Revolut-szolgáltatás tűnik el Magyarországon

Véget ért a Revolut készpénz befizetésére vonatkozó teszt időszaka Magyarországon, éles bevezetés helyett azonban kivezetés lett a történet vége.

A legrosszabbat elkerülte Szerbia, de a Molnak sem kell eljönnie a tárgyalóasztaltól

36 nap után újraindulhat Szerbia legfontosabb finomítója, miután Washington ideiglenesen feloldotta a szankciók egy részét. Az amerikai engedély azonban nem hosszútávú megoldás, csak haladék: a háttérben tulajdonosváltási tárgyalások zajlanak, amiben a Mol is érdekelt.

Behúzta a kéziféket a Szegedre települő BYD

A BYD kínai elektromosautó-gyártó 2025-ben mindössze 7,73 százalékkal növelte eladásait, ilyen szerény dinamikára öt éve nem volt példa. Ráadásul az elmúlt hónapokban folyamatosan csökkent az értékesítés.

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom

Megugrott a forgalom a cég hálózatán.

A bécsi repülőjárat nem érte el Budapestet az ünnep előtt

Műszaki hiba miatt vissza kellett fordulnia az Air Baltic üzemeltetésében közlekedő Austrian Airlines egy Bécsből Budapestre tartó járatának.

Ez már sokk: a Kriptomat is kivonul a hazai kriptopiacról

A december 19-én megjelent első hazai validátor, a Kriptomat úgy döntött, hogy december 26-án este 11 órától felfüggeszti magyarországi szolgáltatásait.

Akik az ajándékok ruháját gyártják – Interjú Szakál Jánossal

Amikor izgatottan kibontjuk a karácsonyfa alatt elhelyezett dobozokat, ritkán gondolunk arra, hogy hány ember hozza létre a terméket védő-díszítő anyagot, tervezi a dizájnt, alkotja meg a grafikát, találja ki a színeket. Máshogy kell becsomagolni egy műszaki cikket, egy összeszerelhető széket vagy egy márkás kozmetikumot, netán díszes papírtáskába helyezni egy üveg bort. Erről beszélgettünk Szakál Jánossal, a debreceni Sz. Variáns tulajdonos-igazgatójával.

Helikoptereket szervizelő céget vett a 4iG leánya

A HeliControl Kft. többségi tulajdonosa lesz.

2031-ben kaphatják vissza a tőkét a 4iG befektetői

A 4iG megállapodást kötött intézményi és banki befektetőivel: 2031-ben, egy összegben történik majd a tőketörlesztés. Az új feltételrendszert a Scope Ratings is támogatta.

Végleg bezár az állami posta, de nem Magyarországon

Év végével bezár a dán állami posta.

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom

Megugrott a forgalom a cég hálózatán.

