Az agrárszektorban terjeszkedik a kék plakátok mögött álló milliárdos

Agrárvállalkozást indított el a kék kormányplakátokat szervező Lounge- és New Land Media-cégcsoport milliárdos tulajdonosa, Balásy Gyula – írja a Hvg. A cég elsősorban gabonafélét termeszt, és a székhely, a Veszprém megyi Tés melletti Bátorkő váráról kapta a nevét.

Balásy 2021 óta tulajdonos a békéscsabai Alföldi Gazdák Hűtőháza Kft.-ben, 2025 őszén pedig Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő tette közzé, hogy a milliárdos Tés község csőszpusztai részén vett egy két és fél hektáros telket, ahol már zajlik a volt téeszközpont felújítása.

A G7 idei összesítése szerint nagyjából 50 milliárd forint profit keletkezett a kormány első számú kommunikációs partnerének a cégeinél 2017 és 2024 között. A jövő miatt sem kell aggódnia: például, a Magyar Államkincstár 2025-2026-ra szóló keretszerződést kötött a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. alkotta konzorciummal nyomdai feladatok ellátására. A kommunikációs cél „a Magyarországot érintő aktuális kérdésekről szóló tájékoztatás”, a célcsoport pedig a „nyugdíjaskorú magyar lakosság”.

Balásy Gyula cége gyártotta a kormánynak a mesterséges intelligenciával készített hírhedt videót is: a kisfilmben a kormány harcoló magyar katonákkal és koporsókkal hergelt az ukrán EU-csatlakozás ellen a Voks 2025 hajrájában.