Az Air France-KLM új regionális vezetőt nevezett ki Budapestre

Carl Schelleman foglalta el a posztot augusztus 1-jétől, aki eddig a német piac regionális vezetője volt.

Bas ’t Hooft, aki eddig a közép- és kelet-európai, balkáni, valamint alpesi országok piacaiért felelt, a vállalat németországi működését irányítja – közölte a légitársaság.

Az új regionális vezető, Carl Schelleman 1988-ban csatlakozott a KLM-hez, pályafutását a brit piacokért felelős termékfejlesztési menedzserként kezdte. Három évvel később a légitársaság hollandiai központjában Senior Distribution Manager pozíciót töltött be, majd 1995 és 1999 között a frankfurti KLM-leányvállalat értékesítési és marketingmenedzsereként dolgozott.

Air France Airbus A350-900
Fotó: Wikipédia/4300streetcar

Ezt követően Hollandiában az Észak-atlanti vegyesvállalat árképzési menedzsereként tevékenykedett, majd 2006-ig a dél-amerikai és ázsiai piacokért felelős marketingigazgatói pozíciót töltötte be. Később HR alelnökként a KLM holland és ázsiai fedélzeti szolgáltatásainak irányításáért felelt.

2011 és 2015 között Carl Schelleman az Air France-KLM értékesítési és szolgáltatási alelnöke volt a vállalat hazai piacán, Hollandiában, ahol a csoport valamennyi értékesítési tevékenységét vezette. 2016-ig kereskedelmi tervezési alelnökként dolgozott, majd kinevezték a társaság németországi regionális igazgatójává.

Az Air France-KLM budapesti központja örömmel üdvözli Carl Schelleman-t a régió élén, és további sikereket kíván Bas ’t Hooft-nak új pozíciójában.

Példamutató ügyfélélmény

„Nagy várakozással tekintek az elé, hogy megkezdhetem munkámat a közép- és kelet-európai, balkáni, valamint alpesi piacok regionális igazgatójaként. Első benyomásaim erről a dinamikus és stratégiai jelentőségű régióról rendkívül kedvezőek, és célom, hogy tovább építsek Bas által lefektetett szilárd alapokra. Arra törekszem, hogy példamutató ügyfélélményt nyújtsunk, tovább növeljük márkánk ismertségét a kiemelt piaci szegmensekben, erősítsük légitársaságunk jelenlétét ebben a folyamatosan fejlődő régióban, valamint továbbra is vonzó munkahelyet biztosítsunk kollégáink számára. Szándékomban áll, hogy a lehető leghamarabb személyesen is bejárjam ezt a sokszínű régiót.” – mondta Carl Schelleman.

