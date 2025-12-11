2p
Az Aldi levajazta – 2018 óta nem láthattunk ilyen árcímkét

Olcsóbb lesz a vaj az egyik vezető diszkontláncnál.

Az Aldi csütörtöktől ismét csökkenti több népszerű vajtermékének árát – derül ki a cég lapunknak küldött közleményéből. Mint fogalmaznak, a nemzetközi vajpiacon tapasztalható áresés következtében az áruházlánc kedvezőbb beszerzési feltételeket ért el, az árelőnyt pedig továbbadja vásárlóinak.

Ennek köszönhetően két 250 grammos vaj 14, illetve 20 százalékkal lesz tartósan olcsóbb. Ezeknek a termékeknek az ára az elmúlt tíz hónapban az Aldi üzleteiben legalább 55 százalékkal csökkent. A 250 grammos teavaj 499 forintba fog kerülni, ilyen alacsony fogyasztói árral utoljára 2018 előtt találkozhattak a vásárlók.

A 82 százalékos zsírtartalmú Milsani Teavaj 250 grammos kiszerelésben 625 forint helyett 20 százalékkal alacsonyabb, 499 forintos áron kapható, ami a 2025. februári árhoz képest 58 százalékos csökkenést jelent.  A Milsani laktózmentes vaj ugyanebben a kiszerelésben 14 százalékkal lett olcsóbb: ára 625 forintról 535 forintra mérséklődött, ami februárhoz viszonyítva 55 százalékos árcsökkenés.

„Az ünnepi készülődés időszakában különösen fontos, hogy a családok megfizethető áron juthassanak hozzá a legfontosabb alapanyagokhoz. Mivel kedvezőbb beszerzési árakat értünk el, több népszerű vaj árát tartósan mérsékeljük, és azonnal továbbadjuk a megtakarítást vásárlóinknak.” – mondta Bernhard Haider, az AldiI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.

