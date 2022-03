Az állam is adott pénzt a legnagyobb magyar buszgyár beruházásához

Okos automatizálás és ami mögötte van

Kétséget kizáróan a COVID-19 válság egyik legnagyobb nyertese az automatizálási iparág. Attól eltekintve, hogy a lezárások időszakában a nagy gyárak visszavettek a termelésből, így a már meglévő rendszereknél csökkentek a feladatok, az automatizálás, mint a válság egyik megoldása iránti érdeklődés mondhatni drasztikusan megnőtt. Saját házunk tájáról is elmondhatjuk, hogy e témában publikált írásaink rendre az olvasottsági lista élén landoltak, és komoly interaktivitást realizáltak. Sokan, sokszor beszéltek már erről az ágazatról, így az üzleti döntéshozók nagyjából képben is vannak a jelentőségével. Azzal viszont már kevésbé, hogy mit is jelent az egy cég számára, ha úgy dönt: belevágok, automatizálok.