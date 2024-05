Az állam úgy vett meg egy gödröt 244 milliárdért, hogy azt sem tudták mi épül rajta

Úgy vettek meg egy gödröt, hogy azt sem tudták, pontosan mi épül rajta és mennyi lesz az értéke - írja Hadházy Ákos zuglói országgyűlési képviselő Facebook oldalán. Az ügy további részletei a Telex cikkében olvashatóak, teszi hozzá. Mindenképpen megérte kiperelni a Bosnyák téri új "kormányzati negyed” szerződését, hiszen nem véletlenül titkolták olyan nagyon.

A zugló beruházás látványterve nem fedi fel a részleteket

Fotó: Bayer Property

Elképesztő bepillantást ad a rendszerbe az - tárja fel Hadházy - , hogy megtudtuk:

1) úgy írták alá a 244 milliárdos szerződést, hogy előtte nem volt semmilyen értékbecslés (!). A szerződésben csak az áll, hogy UTÓLAG csinálnak majd egyet és ha az esetleg kevesebbre hozza ki a leendő épületek értékét, akkor majd kevesebbet fizetnek Tiborcz üzlettársának (Önök szerint lesz olyan értékbecslő, aki ezt leírja?)

2) az aláíráskor még kész tervek sem voltak, a szerződés szerint a végleges terveket majd még egyeztetni kell, ha elkészültek Ehhez tudni kell, hogy a Bayer előtte röviddel menet közben, egyik pillanatról a másikra tervezte át az egész koncepciót lakásokról irodákra. Amikor az állam megvette, leginkább egy nagy gödröt vett meg és félkész terveket.

3) viszont az aláírás után 5 nappal már utalták is ki a 10 százalék + ÁFA foglalót - valószínűleg nagyon kellett a cégnek a készpénz. Mivel ez foglaló, ha véletlenül mégsem tetszenének az államnak a tervek, akkor is marad a pénz a Bayernél.

4) a szerződés meglepő pontjai szerint pedig addig viszont nem kaphat további pénzt a cég, amíg nincs ún. Területrendezési szerződés (TRSZ) megállapodás az önkormányzat és a cég között. Ez azért érdekes, mert egy most folyó perben a zuglói jegyző tanúként többször nyilatkozta, hogy a polgármester ki akarta rúgatni a főépítészt azért, mert következetesen kritizálta a TRSZ tervezeteket és ezzel akadályozta annak megkötését. Ezen felül a polgármester azzal erőltette a TRSZ elfogadását, hogy az csak az önkormányzatnak fontos, a Bayer-nek nem, mert az azt csinál, amit akar...Ami -most kiderült-, egyszerűen hazugság. A polgármester először ingyen akarta megkötni aláírni a TRSZ-t, majd fokozatosan érkeztek ajánlatok, most éppen 3 milliárd. Azonban a kirúgott főépítész szerint legalább 15 milliárd illetné Zuglót.

A Bayer Construct jól jár

A telex hozzáteszi, hogy Hadházy Ákos a Transparency International segítségével kiperelte azt a szerződést, amit a Magyar Állam kötött a Bosnyák téri kormányközeli óriásberuházás kivitelezőjével, a Tiborcz István üzlettársa által irányított Bayer Construct Zrt. projektcégével. A szerződés lényege, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 244 milliárd forintért megveszi a Zugló központjában jelenleg is épülő irodakomplexumot.

Az állam ezzel nagy terhet vesz le a beruházó válláról, így nem Balázs Attila által vezetett Bayer-cégcsoportnak kell majd bérlőket keresnie a hatalmas irodákba, tehát sokkal kevesebbet kell dolgozniuk azért, hogy megtérüljön számukra ez a beruházás.

Az értékbecslés és a végleges tervek hiánya azonban nem akadályozta meg az államot, hogy az aláírás után 5 nappal már utalják a 10 százalék+áfa foglalót.