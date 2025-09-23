Az amerikai Genesys Budapestre érkezik

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a Szijjártó Péter aláhúzta, hogy a Genesys rendkívül jelentős szerepet játszik a világpiacon a mesterséges intelligencia használata, a felhőalapú ügyfélszolgáltatások területén – jelentette az MTI.

„Azt hiszem, hogy ennél modernebb, s ennél magasabb képzettséget igénylő beruházásról nem nagyon álmodhatunk” – mondta.

Majd hozzátette, hogy ez a húszmilliárd forintnyi értékű budapesti beruházás 250 magas képzettséget igénylő munkahelyet teremt majd hazánkban, amelyek betöltői a mesterséges intelligencia szerepét fogják kutatni, illetve növelni a felhőalapú informatikai szolgáltatásokban.

Hangsúlyozta, hogy az amerikai cégek jelenleg a harmadik legnagyobb beruházói közösséget alkotják Magyarországon, és beruházásaik az elmúlt években is nagymértékben hozzájárultak a hazai gazdaság teljesítményéhez.

Szükségünk van rá

„És most különösen nagy szükségünk van az amerikai beruházásokra, hiszen Ursula von der Leyen elnök egy olyan, európai szemszögből rendkívül hátrányos megállapodást kötött, amelynek nyomán az Egyesült Államokba irányuló európai termékekre nagyon komoly vámtételeket szabnak ki, és emiatt az európai gazdaság komoly nehézségekkel szembesül” – emlékeztetett.