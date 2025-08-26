Az Apple Watch félrevezeti a fogyasztókat – állapította meg a német bíróság

Az amerikai technológiai óriás „első szén-dioxid-semleges termékeként” reklámozta az órát, ám a frankfurti bírói testület ezt megalapozatlannak és a versenyjog megsértésének találta. Az ítélet ellen fellebbezni lehet, az Apple viszont nem kívánt reagálni – számol be róla a Reuters.

Az Apple Watch nem mindig mond igazat

Fotó: Wikipédia/KK IN HK

Jövő nélküli erdő

A cég állítása szerint a karbonsemlegességet egy Paraguayban működtetett projekt biztosítja, amely eukaliptuszfák telepítésével ellensúlyozná a kibocsátásokat. A frankfurti bíróság azonban rámutatott: a terület bérleti szerződéseinek hetvenöt százaléka 2029 utánra sem biztosított, és nincs garancia azok meghosszabbítására. „Az erdőprojekt folytatásának nincs biztos jövője” – áll a közleményben.

A Deutsche Umwelthilfe (DUH) környezetvédő szervezet, amely a pert indította, „a zöldrefestés elleni győzelemként” értékelte az ítéletet. „A kereskedelmi célú eukaliptuszültetvényekben feltételezett szén-dioxid-megkötés csupán néhány évre korlátozódik. A jövőre vonatkozó garanciák elégtelenek, a monokultúrás telepítések pedig nem biztosítják az ökológiai integritást” – fogalmazott Jürgen Resch, a DUH vezetője.