2p
Vállalatok Apple

Az Apple Watch félrevezeti a fogyasztókat – állapította meg a német bíróság

mfor.hu

Az Apple nem hirdetheti többé Németországban, hogy az Apple Watch „szén-dioxid-semleges termék”, miután egy frankfurti bíróság kedden a környezetvédőknek adott igazat, és kimondta: a vállalat félrevezette a fogyasztókat.

Az amerikai technológiai óriás „első szén-dioxid-semleges termékeként” reklámozta az órát, ám a frankfurti bírói testület ezt megalapozatlannak és a versenyjog megsértésének találta. Az ítélet ellen fellebbezni lehet, az Apple viszont nem kívánt reagálni – számol be róla a Reuters.

Az Apple Watch nem mindig mond igazat
Az Apple Watch nem mindig mond igazat
Fotó: Wikipédia/KK IN HK

Jövő nélküli erdő

A cég állítása szerint a karbonsemlegességet egy Paraguayban működtetett projekt biztosítja, amely eukaliptuszfák telepítésével ellensúlyozná a kibocsátásokat. A frankfurti bíróság azonban rámutatott: a terület bérleti szerződéseinek hetvenöt százaléka 2029 utánra sem biztosított, és nincs garancia azok meghosszabbítására. „Az erdőprojekt folytatásának nincs biztos jövője” – áll a közleményben.

A Deutsche Umwelthilfe (DUH) környezetvédő szervezet, amely a pert indította, „a zöldrefestés elleni győzelemként” értékelte az ítéletet. „A kereskedelmi célú eukaliptuszültetvényekben feltételezett szén-dioxid-megkötés csupán néhány évre korlátozódik. A jövőre vonatkozó garanciák elégtelenek, a monokultúrás telepítések pedig nem biztosítják az ökológiai integritást” – fogalmazott Jürgen Resch, a DUH vezetője.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A WING Liberty komplexuma inspiráló stílust választott

A WING irodaházát választotta az AutoWallis

A WING által fejlesztett vegyesfunkciós Liberty komplexumban alakította ki új székhelyét Az AutoWallis Csoport több mint 400 munkavállalója számára mintegy 5600 négyzetméteren.

Új üzleti vezérigazgató-helyettes a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nél

Új üzleti vezérigazgató-helyettes a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nél

Új vezérigazgató-helyettes csatlakozik a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-hez: a pénzügyi intézmény vezetésében ezentúl Pulai György is részt vesz, aki az elmúlt 12 évben a Magyar Nemzeti Bank hitelösztönzési tevékenységét irányította. Az új vezetői struktúrával a Garantiqa a jövőben is hatékonyan fogja tudni támogatni a hazai mikro- és kisvállalkozások forráshoz jutását.

Utolsó üzletét is bezárta a webáruház Magyarországon

Utolsó üzletét is bezárta a webáruház Magyarországon

Az eMagnak nemrég még hat üzlete volt az országban, pénteken az utolsó is lehúzta a rolót.

Rekordot döntött az egyik hazai bank

A Gránit Bank soha nem látott összegű eredménnyel, kiemelkedő üzleti bővüléssel, stabil költséghatékonysági többlettel és élen járó innovációkkal zárta az első félévet.

MNB-botrány: elkezdték ledolgozni az adósságot

MNB-botrány: elkezdték ledolgozni az adósságot

16 milliárd forintos részlet letudva.

Új Audik készülnek Magyarországon – ilyen még nem volt

Új Audik készülnek Magyarországon – ilyen még nem volt

Újabb modell sorozatgyártása kezdődött meg.

Kigyulladt egy InterCity vonat mozdonya Veszprém közelében

Kigyulladt egy InterCity vonat mozdonya Veszprém közelében

A tűzoltók kiérkezésekor már csak füstölgött magában.

A Waberer's az MVM-mel szövetkezik

A Waberer's az MVM-mel szövetkezik

A Waberer’s Logisztikai Szegmense és az MVM Csoport új, három évre szóló stratégiai együttműködést indít, amelynek célja egy egységes, hatékony és magas színvonalú logisztikai és szállítási rendszer kialakítása az energetikai szektorban.

Vonatra nem, de expresszvillamosra szállhatunk a Keleti-pályaudvarnál

Vonatra nem, de expresszvillamosra szállhatunk a Keleti-pályaudvarnál

Expresszvillamossal és járatsűrítésekkel segíti a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a közlekedőket a Keleti pályaudvar augusztus 25. és szeptember 20. közötti lezárása idején.

Feszültség a Mohu és alvállalkozói között

Feszültség a Mohu és alvállalkozói között

A Mohu operatív igazgatója, Runtág Tivadar szerint a cég veszteségei a működésből fakadnak, ezért újratárgyalják a szerződéseket az alvállalkozókkal.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168