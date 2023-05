Az Audi még mindig tövig nyomja az osztalék-gázt, a Mercedes viszont fékezett

Ha a korábban megismert makrogazdasági adatok nézzük, így akár a hazai ipar tavalyi fellendülését, akár az európai járműipari trendeket, akkor azt mondhatjuk, hogy a hazai járműipar két nagyágyúja, a győri Audi és a kecskeméti Mercedes-gyár hozta a papírformát. A közzétett 2022-es beszámolóik szerint ugyanis ezek a vállalatok is igen jól teljesítettek. Segítette őket, hogy tavaly a gazdasági helyzet ugyan a magas infláció és a háború miatt ugyan nehéz volt, ám az előző évben óriási problémát okozó chiphiány már nem jelentett leküzdhetetlen akadályt.

Folyamatosan fejleszt a Mercedes

A kecskeméti gyár nem várt ki a beszámolóval az utolsó pillanatig, a cég számai korábban napvilágot láttak. A társaság azt közölte, hogy a kihívásokkal teli környezet ellenére a vállalat a 2022-es beszámolási időszakban több mint 150 ezer darab járművet gyártott, miközben egy évvel korábban 135 ezer darab futott ki a gyárból.

Ahogy a beszámoló fogalmaz, a legyártott darabszám emelkedése, és a tevékenység egészének magasabb nyereségtartalma jó hatással volt a cég profitjára is, hiszen az adózás előtti nyereség a 21,4 millió euróval 96,4 millióra nőtt. Az adózott eredményt az előző évhez (2021) képest sikerült növelnie, amely így nagyjából 92 millió euró lett. A számok láttán sokakban merülhet fel, hogy a 4,5 millió eurónyi társasági adó százalékosan kevesebb, mint amennyit egy magyar kisvállalkozásnak kell fizetni. A magyarázat szerint az adókötelezettséget az adókedvezmény összege és az előző évek társasági adójának különbözete csökkentette.

Mindezt azért jelentősen ellensúlyozta a társaság azzal, hogy 4500 főt foglalkoztat, akik közül 3400 fizikai, míg 1100 szellemi állományban van, akik után jelentős állami bevételek keletkeznek. Az alkalmazottak után keletkező személyi jellegű ráfordítások 110 millió eurót tettek ki. Miközben ezen a soron csak kisebb változás volt, addig jelentősen megugrott az anyagjellegű ráfordítások költsége, amely közel 30 százalékkal 3,6 milliárd euróra ugrott. Ellentétben ugyanakkor a 2021-es évvel, amikor a költségnövekedés a profit kárára ment, ezúttal a cég tovább tudta ezt hárítani, hiszen az értékesítés árbevétele is 30 százalékkal nőtt, és közel 4 milliárd eurót tett ki.

A társaság az elmúlt években több bővítést is bejelentett, ezek közül volt, ami tavaly realizálódott. A kecskeméti gyárban ugyanis tavaly új présüzemet adtak át, a beruházásnak köszönhetően az üzemben gyártott járművek még nagyobb arányban tartalmaznak majd helyben gyártott, préselt alkatrészeket. A német hátterű vállalat azt is jelezte, hogy a 2022 júliusában bejelentett gyárbővítés tovább erősíti Kecskemét szerepét a Mercedes-Benz globális termelési hálózatában, és ezzel egyidejűleg a vállalat stabil foglalkoztatói szerepét a régióban. Az új MMA platform (Mercedes Modular Architecture) modelljei, valamint az MB.EA platform (Mercedes-Benz Electric Architecture) tisztán elektromos meghajtású járművei a tervek szerint az évtized közepétől gördülnek majd le a kecskeméti gyártósorról. Az új összeszerelő és karosszériagyártó sornak köszönhetően jelentősen bővül a gyártási terület. A vállalat a jelenlegi beruházási tervének részeként több mint 1 milliárd euró értékű befektetéssel készíti fel kecskeméti gyárát a jövőbeli feladatokra.

Folyamatosan fejlesztik a kecskeméti gyárat. Forrás: Mercedes-Benz Manufacturing

Az elmúlt évek tendenciái után bizonyos fokon meglepetést jelent, hogy a keletkezett nyereséget a német tulajdonosok a cégben hagyják és nem veszik ki osztalék formájában. A beszámoló nem ad egyértelmű iránymutatást, ám feltételezhető, hogy ennek hátterében a fenti fejlesztések állnak, a cég részben a profitból finanszírozhatja ezeket.

Az Audi most is hazaviszi a nyereséget

Ha a magyarországi árbevételt nézzük, akkor a győri Audi jóval nagyobb, mint a hazánkban jelen lévő német versenytársa, hiszen a 2022-es árbevétele 8,4 milliárd eurót tett ki, ami 10 százalék körüli növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Ennél kisebb mértékben növekedtek az anyagjellegű ráfordítások, és a fizikai állománynak adott jelentősebb béremelések ellenére a személyi jellegű ráfordítások is. A társaság üzemi eredménye így 40 millió euróval ugrott meg, és 327 millió euró lett. A pénzügyi műveletek eredménye ezt további 20 millióval fejelte meg.

Ha a Mercedes esetében megjegyeztük, hogy százalékosan alacsony az adóteher, akkor ez az Audira hatványozottan igaz. A 347 millió eurós profitot ugyanis csak 3,5 millió eurónyi társasági adó csökkentette. Ha megnézzük az előző évek tendenciáit, akkor talán nem okoz meglepetést, hogy a vállalat az adózott nyereséget hazaviszi. Mint az a cég jelentéséből kiderül, a profitot az utolsó eurócentig osztalékként kifizetik a német anyacégnek, ez azt jelenti, hogy ezúttal 130 milliárd forintnak megfelelő összeghez jutnak a vállalat tulajdonosai.

Az Audi Magyarországról látja el motorokkal számos más gyárát, ez a 2022-es üzleti évben is így történt, ekkor összesen 1,677 millió darab motort gyártott a társaság, elsődlegesen a három-, és öthengeres aggregátok, illetve az elektromos meghajtások volumennövekedésének köszönhetően, utóbbi kategóriában elérték a 100 ezres darabszámot. Emellett a teljes járműgyártás is folyamatosan fejlődik, amit alátámaszt az is, hogy az előző évi már amúgy is magas gyártási darabszámról egy új történelmi csúcsot ért el a az Audi, hiszen 171 ezer darab jármű gördült le a szerelősorokról.

2022-ben a szerszámgyártás jelentősen bővült a jövőbeni megrendelésállomány növekedésére való tekintettel, hiszen az itteni üzem fele többek között a Lamborghini és a Bentley luxusmárkák, az R és RS modellek, illetve az Audi márka elektromos zászlóshajója, az új Audi e-tron GT exkluzívszériás gyártásáért is.