„Az autógyártás kemény üzlet” – a Magyarországon is gyárat üzemeltető Mercedes-vezér szerint

Rendkívül összetettnek minősítette az autógyártás jelenlegi üzleti környezetét a Mercedes-Benz vezérigazgatója, Ola Källenius a Handelsblatt üzleti napilapnak adott interjúban.

„Az autógyártás kemény üzlet, most még inkább, mint valaha” – nyilatkozta Ola Källenius a hétfőn megjelent interjúban. A cégvezető három fő okot emelt ki, ami miatt a vállalat jelenleg nagyon nehéz helyzetben van. Elsőként azt, hogy az Egyesült Államok által az EU-ból származó importtermékekre, többek között az autókra kivetett vámok zavarják a globális kereskedelmet és negatívan hatnak a vállalatra.

Másodszor, a több mint száz autógyártó közötti kiélezett verseny Kínában a luxusszegmensben visszafogott fogyasztói keresletet eredményezett.

Harmadszor, az elektromos járművekre való átállás a vártnál hosszabb időt vesz igénybe, ami arra késztette a Mercedest, hogy egyszerre több hajtástechnológiába fektessen be.

Ezek a tényezők járultak hozzá a Mercedes-Benz nettó nyereségének jelentős, 55,8 százalékos csökkenéséhez az első fél évben – mondta a vezérigazgató.