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Vállalatok 4iG Űrtevékenység

Az Axiom Space új befektetője lett a 4iG

mfor.hu

Neves űripari vállalatba szállt be a cég.

Az amerikai kereskedelmi űripar egyik vezető, magántulajdonban lévő vállalata, az Axiom Space lezárta kiemelkedő befektetői érdeklődés mellett megvalósult tőkebevonását, amelynek végső összege meghaladta az 525 millió dollárt. A tranzakció keretében a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) új stratégiai befektetőként jelent meg az Axiom Space-ben, többek között a MUFG, azaz a Mitsubishi UFJ Financial Group mellett, amely Japán és a világ egyik legnagyobb pénzügyi csoportja. A 4iG Csoport űr- és védelmi ipari holdingvállalata első magyar, egyben legnagyobb európai stratégiai befektetőként két lépésben megvalósuló, összesen 100 millió dollár értékű tőkeemelést hajtott végre az amerikai űripari vállalatban.

Mint írták, a 4iG számára a befektetés stratégiai jelentőségét az adja, hogy az Axiom Space olyan, a kereskedelmi űrgazdaság jövőjét meghatározó technológiákat fejleszt, amelyek kulcsszerepet játszhatnak az alacsony Föld körüli pályán létrejövő infrastruktúra következő generációjának kialakításában. A 4iG SDT a partnerségben hosszú távú értékteremtési lehetőséget lát, és befektetőként, valamint stratégiai partnerként aktív szerepet kíván vállalni többek között az orbitális adatközpontok, a kereskedelmi űrállomások, az emberes űrrepülési képességek, valamint a mikrogravitációs környezetben megvalósuló fejlett ipari és kutatási programok fejlesztésében.

Az együttműködés a 4iG Űr és Védelmi Technológiák magyar műholdprogramjával, a HUSAT-tal is jelentős stratégiai szinergiákat teremthet, erősítve a csoport űripari és védelmi technológiai pozícióit. A befektetés technológiai jelentőségén túl hozzájárul Magyarország és az Egyesült Államok közötti stratégiai gazdasági és innovációs kapcsolatok további erősítéséhez is – derült ki közleményből.

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