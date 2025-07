Az Egyesült Arab Emírségek vezető vállalataival kötött együttműködést a 4iG

Az előzetes megállapodás magában foglalja egy albániai adatközpont közös fejlesztésének tervét a tenger alatti adatforgalom támogatása érdekében, továbbá potenciális digitális infrastruktúra-projektek megvalósítását Magyarországon az e& és PPF Telecomon partnerségében. A fejlesztéseken túl a megállapodás további digitális infrastruktúra-fejlesztési kezdeményezéseket és együttműködési lehetőségeket is tartalmaz.

„Megtiszteltetés számunkra, hogy Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, az Egyesült Arab Emírségek elnökének magyarországi látogatása alkalmával stratégiai partnerségere léphettünk az Egyesült Arab Emírségek vezető technológiai- és befektetési vállalataival. A bejelentett együttműködések támogatják a 4iG Csoport hazai- és nemzetközi növekedési stratégiáját, továbbá új lehetőségeket nyithatnak a hazai, a közel-keleti, az észak-afrikai, valamint a nyugat-balkáni piacokon egyaránt. Az e& és a Mubadala Investment Company világszinten is meghatározó szereplők, akikkel olyan partnerségek kialakítására törekszünk, amelyek hosszú távon teremthetnek értéket a technológiai innováció, az infrastrukturális és befektetési együttműködések terén” – mondta Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke.

A hivatalos találkozót követően a 4iG Csoport több stratégiai jelentőségű megállapodás aláírását jelentette be a Budapesti Értéktőzsde honlapján az Egyesült Arab Emírségek meghatározó vállalataival: a távközlési és a digitális infrastruktúra szektor globális kulcsszereplőjével, az e& vállalatcsoporttal, valamint a világ egyik legnagyobb szuverén befektetési társaságával, a Mubadala Investment Company-val – derül ki a 4iG közleményéből.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!