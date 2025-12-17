Az egyik leghíresebb amerikai céggel működne együtt a 4iG

A 4iG Space and Defence Technologies Zrt. (4iG SDT) és a Lockheed Martin Global, Inc. előzetes megállapodást kötött a hosszú hatótávolságú rakéta-tüzérségi rendszerekhez kapcsolódó ipari együttműködési lehetőségek előkészítésére.

A felek egy olyan ipari modellt vizsgálnak, amelyben a HIMARS jellegű indítórendszer hazai integrációját – beleértve katonai tehergépkocsikra történő telepítést – és az ehhez kapcsolódó technológiai, fejlesztési és gyártási feladatok bevonását alapozhatja meg – derült ki a szerkesztőségünknek megküldött közleményből.

Így írták alá a megállapodást

Fotó: 4iG

A Lockheed Martin az Egyesült Államok és a világ legnagyobb védelmiipari vállalatcsoportjaként a légvédelmi, rakétaindító és nagy hatótávolságú tűztámogató rendszerek fejlesztési piacának meghatározó szereplője, több mint 60 ország stratégiai partnere.

Mint írták, a két vállalat célja olyan ipari háttér kialakítása, amely hosszú távon növeli a Magyar Honvédség nagy hatótávolságú, NATO-kompatibilis tűztámogató képességeit, és magas hozzáadott értékű feladatokat hoz Magyarországra, a szükséges amerikai és magyar kormányzati engedélyekkel összhangban.

A megállapodás egy közös Végrehajtó Irányító Bizottság felállításáról is rendelkezik, amelyet a felek által kijelölt vezetők alkotnak, és amelynek feladata az együttműködési lehetőségek feltérképezésének és előkészítésének felügyelete. A bizottság az új projektek azonosítását és kidolgozását támogatja, értékeli a lehetséges fejlesztési, technológiai és befektetési modelleket, valamint vizsgálja a magyar beszállítói lánc bevonásának lehetőségeit.