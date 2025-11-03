Az első év után piacvezető szerepre tör a One

Évfordulós sajtótájékoztatót tartott a One Magyarország. Az első év eredményei között szerepel, hogy a szolgáltatásuk ma már a magyar háztartások többségében (54 százalékában) elérhető, amellyel a Yettel 27 százalékos, illetve a Telekom 65 százalékos lefedettsége között helyezkednek el a piacon. Összesen 6,4 millió lakossági előfizetést kezelnek, ezek közül 3,6 millió helyhez kötött, 2,8 millió pedig mobil előfizetés.

A One 1,6 millió tévé-előfizetővel ezen a téren piacvezető, a vezetékes internet-szolgáltatásoknál és a mobil szolgáltatásoknál a második helyet foglalja el. Utóbbi területen nagyobb különbséget kell lefaragni.„Tíz hónap alatt megfogható közelségbe került a piacvezető pozíció, különösen a vezetékes internet-szolgáltatás terén” – mondta Hunyady Beatrix, a cég lakossági szolgáltatásokért felelős vezérigazgató-helyettese. A vezérigazgató, Bányai Tamás hozzátette: az előfizetők jelenlegi számában még nem szerepelnek a PR-Telecom ügyfelei, amely a 4iG tulajdonában van. „A DirectOne műholdas tévé előfizetőit sem tartalmazzák az adatok: ennek a tranzakciónak a lezárása novemberben várható” – tette hozzá.

A mobiloknál még van mit behozni

Az első év marketingkampánya hatásosnak bizonyult a vállaltnál. A több évtizedes háttérrel rendelkező elődmárkáknál (például a Vodafone-nál, vagy a Diginél) már nyár végén többen említették a One-t elsőként. A gigabites internet-szolgáltatásuk értékesítése 35 százalékkal nőtt az elmúlt három hónapban az előző hónapok átlagához viszonyítva. Lapunk kérdésére Hunyady elmondta:

ebben a növekedésben nincsenek benne a korábbi DIGI-, vagy Vodafone-ügyfelek, csak a potenciális versenytársaktól érkezők.

A vállalat a mobil szolgáltatások terén szeretné a legnagyobb mértékben növelni az ügyfelei számát. A márka bevezetése (tehát január) óta minden hónapban, mindkét versenytárrsal szemben pozitív volt a számhordozási egyenlegük, és egyedüliként növelték a piacrészüket az elmúlt évben.

Összeálltak a repülők, jön az 5,5G

A One-nak összesen 3600-4000 bázisállomása van Magyarországon, ezek közül 440-et az elmúlt egy évben építettek fel. Emellé 350 nagy kapacitású állomást is telepítettek, és 2028-ig összesen 1000 bázis felépítését vállalták. „A One gigabitképes vezetékes internete 2,5 millió háztartásban elérhető. Az optikai gigabites internettel 60 ezer új háztartást fedtünk le ebben az évben, a hagyományos hibrid-koax hálózatokat pedig 50 ezer háztartásban bővítettük idén” – mondta Szabó István, a cég hálózati technológiáért felelős vezérigazgató-helyettese. Hozzátette: szeretnék bevezetni az 5,5G-t, ami 1 gigabit feletti letöltési sebességet jelent másodpercenként.

A jelenlegi One a korábbi Vodafone Magyarország (és UPC), Digi, Invitech és Antenna Hungária cégekből állt össze. A One márkát tavaly november 6-án mutatták be, az elmúlt egy évet úgy Bányai úgy jellemezte: négy repülőgépet kellett a levegőben szétszedni és újra összerakni. Az új márkacsoportot bonyolítja, hogy a vezetékes infrastruktúrát október 1-től a 2Connect név alatt működtetik.