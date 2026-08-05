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Új mérföldkőhöz érkezett Paks 2 az energiaválság árnyékában

mfor.hu

Miközben továbbra is zajlik a projekt teljes felülvizsgálata, az üzletfolytonosságot szem előtt tartva megkezdődött az 5. blokki reaktorépület alaplemezének kivitelezése.

Erről tájékoztatott a Paks II. Zrt., amelynek új vezérigazgatóját Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Ságodi Attila személyében július 24-én nevezte ki. Erről bővebben itt olvashatnak:

Visszatérve a Paks 2 beruházáshoz: az alaplemez első szegmense egy több mint 50 méter átmérőjű, 13 méter vastag közel 3 méter magas kör alakú betontömb, betongyűrű, amit méretéből adódóan egyben nem lehet megépíteni, ezért a körív mentén több szakaszra bontva történik a kivitelezése. Az első ilyen körcikk betonozása 2026. július 30-án este kezdődött el.

Előzőleg 270 tonna betonacélt építettek be két hónap alatt. Múlt hét csütörtök estétől tizenkét órán keresztül dolgoztak a gépek és szakemberek a munkagödörben, illetve a betonüzemben: 12 óra alatt 776 köbméter bazaltbeton-keveréket öntöttek be.

Az első öntési ütem szerelési és előkészítési munkálatait előzőleg elvégezték. Kiépítették a fogadószinteket, amelyeken elvégezték a vasszerelést. Az elmúlt hónapokban helyükre kerületek az úgynevezett beépülő és eltakarásra kerülő elemek, azaz rozsdamentes csővezetékek, geodéziai mérőpontok, illetve acél tartóelemek, amik a későbbi berendezések, csővezetékek és egyéb elemek rögzítőfelületeit biztosítják.

Minden atomerőmű kulcsberendezése a reaktor, ezért az azt magába foglaló épületnek kiemelt jelentősége van mind műszaki mind nukleáris biztonsági szempontból

– emlékeztetnek a Paks II. Zrt. szakemberei. A reaktorépület alapja több ütemben készül, a munkálatokat összehangolják a közös alaplemezen lévő további épületek alapozási munkáival.

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