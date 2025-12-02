Az ENSZ hivatalosan megdorgálta a magyar kormányt

A Spirit FM Több-kevesebb című műsorának vendége Perger András volt, az Energiaklub programvezetője, aki a Paks2-ről beszélve elmondta, hogy tíz éve megy a huzavona a projekt megvalósulása kapcsán, ugyanis ők már 2014-ben panaszt nyújtottak be a Greenpeace Magyarországgal közösen az árhuszi jogkövetési bizottsághoz.

Hét év elteltével, 2021-ben a bizottság megállapította, hogy a magyar kormány nem vonta be megfelelő mértékben, és nem tájékoztatta kellőképpen a nyilvánosságot, amikor az új atomerőmű létrehozásáról döntöttek.

A bizottság kimondta, hogy jogszabály-javításokat és garanciákat kér a magyar államtól, hogy változtatnak a kommunikációjukon és a jövőben jobban bevonják a társadalmat egy ilyen szintű beruházás megvalósítása esetén, azonban Perger András elmondása szerint a kormány nem reagált kellő komolysággal ezekre a felszólításokra, ráadásul késve adták be a cselekvési tervet, illetve nem adtak beszámolót a projekt előrehaladásával kapcsolatban sem.

A jogkövetési bizottság megelégelte a kormány hozzáállását, és kimondta, hogy Magyarország folyamatosan megsérti az egyezménybe foglalt előírásokat, ezért egy újabb, ezúttal súlyosabb figyelmeztetést róttak ki az országvezetés felé, amiben arra kérik őket, hogy törekedjenek jobb együttműködésre, és hajtsák végre a leírtakba foglalt módosításokat.

Az Energiaklub programvezetője kiemelte, hogy a bizottság által küldött figyelmeztetés a projektet közvetlenül nem állítja meg, a helyzet egy általánosabb problémára mutat rá:

a környezeti ügyekben a társadalmi részvétel és az átláthatóság nem tűnik valódi prioritásnak.

Perger András az akkumulátorgyárakat hozta fel példaként, ahol elmondta, hogy ott is hasonlóan elmarad a kormány kommunikációja és a nyilvánosság bevonása az építés kapcsán felmerülő döntésekkel kapcsolatban, miközben a vártnál jóval alul teljesít a projekt.

Úgy véli, hasonló hibák történtek Paks2 esetében is, amelyre már mintegy 800 milliárd forintot költöttek, miközben az erőműnek elméletileg már működnie kellene, de jelenleg csak egy építési gödör van a helyén.