Vállalatok Állami támogatás

Az éttermek már a centit vágják, megvan, mikortól várhatják a segítséget

mfor.hu

A hazai éttermek számára március végétől igényelhető az 5+5 millió forintos hitel- és támogatási konstrukció.

A kormány a kedvezményes hitel és a vissza nem térítendő támogatást ötvözi az „5+5” millió forintos konstrukcióval, ami március 23-tól válik elérhetővé a hazai éttermek számára – jelentették be a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont és a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program közös sajtótájékoztatóján pénteken, Budapesten.

Láving Gusztáv, a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont vezérigazgatója elmondta: a KTH Start kölcsönök a turizmusban működő mikro-, kis- és közepes vállalkozások mellett az adószámos magánszemélyek és egyéni vállalkozók számára is hozzáférhető finanszírozást biztosítanak a növekedési terveik megvalósításához.

A januárban bejelentett 5+1 pontból álló vendéglátóipari akcióterv részeként kialakított „5+5”-ös pénzügyi konstrukció keretében az 5 millió forint összegű Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont (KTH) Start hitel mellé (aminek 2,5 százalékos, fix kamatozása van) 5 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz is hozzájuthatnak az éttermek üzemeltetői. Az így összesen 10 millió forint jelentős segítséget nyújt versenyképességük erősítéséhez, a közelgő főszezonra való sikeres felkészülésükhöz – hangzott el.

A konstrukció sajátossága, hogy az 5 millió forintos támogatás kizárólag 5 millió forint összegű KTH Start hitel mellé igényelhető – hívta fel a figyelmet Láving Gusztáv. A kölcsön igénylése csak online, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központból (NTAK) indítható.

A KTH Start hitelek jellemzője, hogy fedezet és kezes nélkül igényelhetők, 3-5 éves a futamidejük. A kamatuk fix 2,5 százalék és 12 hónap tőketörlesztési türelmi idő van, az előtörlesztés pedig díjmentes. Az „5+5” pprogramról részletek és a hitelkalkulátor a www.kth.hu weboldalon található; a pályázati felhívás a vissza nem térítendő támogatáshoz pedig a www.kisfaludyprogram.hu honlapon érhető el.

Suhajda-Molnár Anikó vezérigazgató a vissza nem térítendő támogatás forrását biztosító Kisfaludy Program képviseletében kiemelte: a turizmus a magyar GDP több mint 14 százalékát adja, és több mint 400 ezer magyar családnak biztosít megélhetést. A támogatási részt az éttermek rugalmasan, a legkülönfélébb célokra fordíthatják, például eszközbeszerzésre, működési költségeik finanszírozására, digitalizációra és a szolgáltatási színvonal emelését szolgáló fejlesztésekre.

A vissza nem térítendő támogatás legfontosabb feltételei között szerepel, hogy kizárólag éttermek számára érhető el, a támogatás igénylése pozitív KTH-hiteldöntéshez és aláírt hitelszerződéshez kötött, valamint, hogy a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének nettó árbevétele elérte vagy meghaladta a 12 millió forintot az elmúlt 12 hónapban.

Gigászi adóterhek mellett is hatalmas növekedésről számolt be az OTP

A hitelállomány 15 százalékkal nőtt, a magyarországi nyereség viszont csökkent tavaly, az adók pedig egyre magasabbak. 

Az 54 milliárdos extraprofitadó mellett is erős évet zárt az OTP

Az elemzők közel 300 milliárd forintos nyereséget vártak az OTP-től a tavalyi utolsó negyedévben, végül így is lett. Az egész éves eredmény több mint 1146 milliárd forint lett. A banknak úgy is jó éve volt, hogy közel nyolcszorakkora extraprofitadót kellett befizetnie, mint 2024-ben.

Kínai cég 25 milliárd forintból fejleszt Magyarországon

Az Intretech Hungary Kft. beruházása 330 új munkahelyet hoz létre Kapuváron.

IFRS könyvelés nemzetközi vállalatoknak

A globális üzleti környezetben egyre nagyobb jelentősége van az egységes, átlátható és nemzetközileg is értelmezhető pénzügyi beszámolásnak. Az Európai Unió tőzsdén jegyzett vállalkozásai számára az IFRS-ek alkalmazása már régóta kötelező a konszolidált, illetve – meghatározott körben – az egyedi pénzügyi kimutatások tekintetében is. Ugyanakkor a magyar szabályozás lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos társaságok önkéntesen térjenek át a nemzetközi számviteli standardokra. Ez különösen előnyös lehet azoknak a cégeknek, amelyek nemzetközi cégcsoport tagjai, külföldi piacra lépést terveznek, vagy a közeljövőben tőzsdei jelenlétet fontolgatnak.

Fontos bejelentést tett az Emirates

A légitársaság korlátozott járatszámmal újtraindította hálózatát.

A Nádor utcai bankfiók bejárata

Felújítás miatt bezárta az OTP az ország egyik legszebb bankfiókját

Az OTP a Nádor utcai kirendeltségét korszerűsíti.

A 4iG 5G hálózatot épít Észak-Macedóniában

A 4iG Csoport macedón tagvállalata, a One Macedonia és az Ericsson a 2026-os Mobile World Congress (MWC) keretében szállítói és szolgáltatási szerződést írtak alá Észak-Macedónia egyik legfejlettebb, zöldmezős 5G (SA – Standalone) mobilhálózatának kiépítésére. Az Ericsson exkluzív technológiai partnerként vesz részt a 4iG 100 millió eurós észak-macedóniai beruházási stratégiájának részeként megvalósuló fejlesztésben, melynek keretében négy év alatt több mint 500, 5G bázisállomás létesül.

Izgalmas felmérés: 210 hazai cégvezetőt kérdeztek meg

A magyar cégvezetők fókuszában a technológiai átalakulás kényszere áll – közölte a PwC nemzetközi tanácsadó cég szerdán az MTI-vel a magyar vezérigazgatók körében végzett felmérése alapján.

Jövő vasárnapig biztosan nem indít járatot a Wizz Air Izraelbe, Dubajba, Abu-Dzabiba és Ammánba sem – közölte a Wizz Air szerdán az MTI-vel.

Elvándorlástól tartanak a cégek, gőzerővel zajlik a munka a minisztériumban

A nemek közötti bérkülönbségek betemetése a célja az Európai Unió új bértranszparencia-irányelvének. Idehaza még nincs meg a szabály magyar megfelelője, de a Nemzetgazdasági Minisztérium dolgozik az ügyön. Bár az uniós statisztikák szerint Magyarország nem teljesít jól a nemek közötti bruttó bérszakadék tekintetében, a cégek félelme nem ebből fakad: a vállalatok fokozódó elvándorlástól és munkahelyi feszültségektől tartanak. 

