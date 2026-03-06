Az éttermek már a centit vágják, megvan, mikortól várhatják a segítséget

A kormány a kedvezményes hitel és a vissza nem térítendő támogatást ötvözi az „5+5” millió forintos konstrukcióval, ami március 23-tól válik elérhetővé a hazai éttermek számára – jelentették be a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont és a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program közös sajtótájékoztatóján pénteken, Budapesten.

Láving Gusztáv, a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont vezérigazgatója elmondta: a KTH Start kölcsönök a turizmusban működő mikro-, kis- és közepes vállalkozások mellett az adószámos magánszemélyek és egyéni vállalkozók számára is hozzáférhető finanszírozást biztosítanak a növekedési terveik megvalósításához.

A januárban bejelentett 5+1 pontból álló vendéglátóipari akcióterv részeként kialakított „5+5”-ös pénzügyi konstrukció keretében az 5 millió forint összegű Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont (KTH) Start hitel mellé (aminek 2,5 százalékos, fix kamatozása van) 5 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz is hozzájuthatnak az éttermek üzemeltetői. Az így összesen 10 millió forint jelentős segítséget nyújt versenyképességük erősítéséhez, a közelgő főszezonra való sikeres felkészülésükhöz – hangzott el.

A konstrukció sajátossága, hogy az 5 millió forintos támogatás kizárólag 5 millió forint összegű KTH Start hitel mellé igényelhető – hívta fel a figyelmet Láving Gusztáv. A kölcsön igénylése csak online, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központból (NTAK) indítható.

A KTH Start hitelek jellemzője, hogy fedezet és kezes nélkül igényelhetők, 3-5 éves a futamidejük. A kamatuk fix 2,5 százalék és 12 hónap tőketörlesztési türelmi idő van, az előtörlesztés pedig díjmentes. Az „5+5” pprogramról részletek és a hitelkalkulátor a www.kth.hu weboldalon található; a pályázati felhívás a vissza nem térítendő támogatáshoz pedig a www.kisfaludyprogram.hu honlapon érhető el.

Suhajda-Molnár Anikó vezérigazgató a vissza nem térítendő támogatás forrását biztosító Kisfaludy Program képviseletében kiemelte: a turizmus a magyar GDP több mint 14 százalékát adja, és több mint 400 ezer magyar családnak biztosít megélhetést. A támogatási részt az éttermek rugalmasan, a legkülönfélébb célokra fordíthatják, például eszközbeszerzésre, működési költségeik finanszírozására, digitalizációra és a szolgáltatási színvonal emelését szolgáló fejlesztésekre.