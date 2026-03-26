Az EU hatóságai alaposan vizsgálják a pornóoldalakat

A Pornhub, a Stripchat, az XNXX és az XVideos oldalak gyakorlatát veszik górcső alá, hogy sértik-e az uniós szabályokat a kiskorúak hozzáférésének kezelésével.

A vádak egy 10 hónapos vizsgálatot követnek a blokk digitális szolgáltatási törvénye alapján, amely előírja a nagy online platformok számára, hogy többet tegyenek az illegális és káros tartalmak elleni küzdelem érdekében – számol be róla a Reuters.

„A gyermekek egyre fiatalabb korban férnek hozzá felnőtt tartalmakhoz, és ezeknek a platformoknak szilárd, a magánéletet tiszteletben tartó és hatékony intézkedéseket kell bevezetniük annak érdekében, hogy a kiskorúakat távol tartsák szolgáltatásaiktól” – mondta Henna Virkkunen, az EU technológiai vezetője egy nyilatkozatban.

Milyen gyakorlatot folytat a Pornhub?
Fotó: Wikipédia/Pornhub

A törvény végrehajtásáért felelős Európai Bizottság szerint a vállalatok nem alkalmaztak objektív és alapos módszereket a szolgáltatásaikhoz hozzáférő gyermekek kockázatainak felmérésére.

A Bizottság azzal vádolta a ciprusi Aylo Freesites csoport tulajdonában lévő Pornhubot, a ciprusi Technius leányvállalatát, a Stripchatet, a cseh NKL Associates csoport tulajdonában lévő XNXX-et, valamint a WebGroup csehországi XVideos egységét, hogy jobban aggódnak a hírnevükért, mint a kiskorúakat fenyegető társadalmi kockázatokért.

Az önbevallás nem elég

A szabályozó hatóság kifogásolta a vállalatok önbevallási eszközét is, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyetlen kattintással megerősítsék, hogy 18 év felettiek és így használhatják a platformjaikat.

Azt állították a viszgálók, hogy ez, valamint az olyan intézkedések, mint az oldalak képeinek elhomályosítása, és a tartalomra vonatkozó figyelmeztetések, nem hatékonyak abban, hogy megakadályozzák a gyermekek webhelyeikhez való hozzáférését.

A Bizottság szerint a Pornhubnak, a Stripchatnek, az XNXX-nek és az XVideos-nak adatvédelmi korhatár-ellenőrzési intézkedéseket kell végrehajtaniuk a gyermekek káros tartalmaktól való védelme érdekében.

A vállalatokat akár a globális éves forgalmuk 6 százalékát is elérő bírsággal is sújthatják, ha vétkesnek találják őket a digitális szolgáltatásokról szóló törvény megsértésében.

A Wizz Air új járatott indít Isztambulba Debrecenből

A Wizz Air új járatott indít Isztambulba Debrecenből

Tovább bővül a Debrecenből Wizz Air-járattal elérhető városok listája.

Kőzetgyapot

A MAB Tarnóca elindította kőzetgyapot üzemét

A behozatal egy részét is kiváltja, és terméke segíti az energiatakarékosságot.

A Pro-Solum spéci betonnal rukkol majd elő

A Pro-Solum spéci betonnal rukkol majd elő

A hazai tulajdonú vállalat Bagon építkezik, amivel kiváltja az eddigi import egy részét is.

Ismét magyar igazgató vezeti a Nestlé szerencsi és diósgyőri gyárait

Ismét magyar igazgató vezeti a Nestlé szerencsi és diósgyőri gyárait

Bobor Roland kinevezésével 24 év után ismét magyar vezető kerül a gyárak élére április elsejétől – közölte a cég csütörtökön.

Beszűkült a magyar piac, már külföldi célpontokat keres az MBH

Beszűkült a magyar piac, már külföldi célpontokat keres az MBH

Bár az MBH Bank bevétele és nyeresége is csökkent tavaly, mégis sikeres ötéves perióduson van túl a pénzintézet. Lezárult a három magyarországi bank összeolvadását felölelő időszak, ami alatt jelentősen bővült az ügyfélállomány – hangzott el az MBH 2025-ös pénzügyi eredményeit bemutató sajtótájékoztatón. Az is kiderült, hogy már külföldi felvásárlási lehetőségeket keres a pénzintézet. Lapunk emellett a kormányzati különadókról és a Moody’s figyelmeztetéséről is kérdezett.

A mokaszinok reneszánsza – elegancia, amely nem ismer kompromisszumot

A divat világa folyamatosan változik, de bizonyos klasszikus darabok mindig visszatérnek a legnépszerűbb trendek közé. A kényelmes lábbelik iránti igény jelentősen megnőtt az utóbbi években a nők körében világszerte. Ez a típusú cipő tökéletesen ötvözi a hagyományos eleganciát a praktikus szempontokkal minden helyzetben. A nők kedvelik a letisztult formákat, amelyek jól mutatnak nadrággal és szoknyával egyaránt.

Új vezérigazgató-helyettest jelentett be az Alteo

Új vezérigazgató-helyettest jelentett be az Alteo

A mai naptól nevezték ki.

4iG

Állami megbízást nyert el a 4iG Montenegróban

Montenegró kormánya a 4iG Csoportot választotta a rendvédelmi szervek technológiai fejlesztését, valamint a kormányzati adatközpont és kapcsolódó infrastruktúra kialakítását célzó projektek megvalósítására. A beruházások a csoport első nagyszabású külföldi kormányzati megbízását jelentik a digitális infrastruktúra-fejlesztés területén.

Magyar gyártóbázis kialakításáról is tárgyalt Jászai Gellért a török védelmi ipar szereplőivel

Magyar gyártóbázis kialakításáról is tárgyalt Jászai Gellért a török védelmi ipar szereplőivel

A harcjárművek torony- és fegyverrendszerei, pilóta nélküli eszközök, digitalizáció és kézifegyvergyártás területén vizsgálták az együttműködési lehetőségeket.

Nagy előrelépés: megvan az amerikai engedély a Mol részére

Rendkívüli bejelentést tett a Mol. 

