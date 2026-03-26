Az EU hatóságai alaposan vizsgálják a pornóoldalakat

A vádak egy 10 hónapos vizsgálatot követnek a blokk digitális szolgáltatási törvénye alapján, amely előírja a nagy online platformok számára, hogy többet tegyenek az illegális és káros tartalmak elleni küzdelem érdekében – számol be róla a Reuters.

„A gyermekek egyre fiatalabb korban férnek hozzá felnőtt tartalmakhoz, és ezeknek a platformoknak szilárd, a magánéletet tiszteletben tartó és hatékony intézkedéseket kell bevezetniük annak érdekében, hogy a kiskorúakat távol tartsák szolgáltatásaiktól” – mondta Henna Virkkunen, az EU technológiai vezetője egy nyilatkozatban.

Milyen gyakorlatot folytat a Pornhub?

A törvény végrehajtásáért felelős Európai Bizottság szerint a vállalatok nem alkalmaztak objektív és alapos módszereket a szolgáltatásaikhoz hozzáférő gyermekek kockázatainak felmérésére.

A Bizottság azzal vádolta a ciprusi Aylo Freesites csoport tulajdonában lévő Pornhubot, a ciprusi Technius leányvállalatát, a Stripchatet, a cseh NKL Associates csoport tulajdonában lévő XNXX-et, valamint a WebGroup csehországi XVideos egységét, hogy jobban aggódnak a hírnevükért, mint a kiskorúakat fenyegető társadalmi kockázatokért.

Kapcsolódó cikk Gyermekpornográfia és szexuális erőszak a vád: a spanyolok vizsgálatot indítottak a közösségi média ellen Az X, a Meta és a Tiktok ellen vizsgálat indult.

Az önbevallás nem elég

A szabályozó hatóság kifogásolta a vállalatok önbevallási eszközét is, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyetlen kattintással megerősítsék, hogy 18 év felettiek és így használhatják a platformjaikat.

Azt állították a viszgálók, hogy ez, valamint az olyan intézkedések, mint az oldalak képeinek elhomályosítása, és a tartalomra vonatkozó figyelmeztetések, nem hatékonyak abban, hogy megakadályozzák a gyermekek webhelyeikhez való hozzáférését.

A Bizottság szerint a Pornhubnak, a Stripchatnek, az XNXX-nek és az XVideos-nak adatvédelmi korhatár-ellenőrzési intézkedéseket kell végrehajtaniuk a gyermekek káros tartalmaktól való védelme érdekében.

A vállalatokat akár a globális éves forgalmuk 6 százalékát is elérő bírsággal is sújthatják, ha vétkesnek találják őket a digitális szolgáltatásokról szóló törvény megsértésében.