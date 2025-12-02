Az Euroleasing továbbra is hasít a hazai piacon

2025 első három negyedévében a teljes hazai lízingpiac 728 milliárd forint értékben folyósított új finanszírozást, ami történelmi csúcs. Ugyanakkor az új szerződések száma 1 százalékkal csökkent az előző évhez képest, és még mindig jelentősen, több mint 12 ezerrel (60 413 versus 73 231) elmarad a pandémia előtti szinttől. A darabszám visszaesését elsősorban a személyautó és kishaszonjármű (-1,3 százalék), valamint a nagyhaszonjármű (-5,6 százalék) kategóriák okozták, míg a mezőgazdasági gépek (+19 százalék) és az építőipari gépek (+6,8 százalék) jelentős bővülést mutattak. Az átlagos ügyletérték emelkedése kompenzálta a darabszám csökkenését, így született meg az idei rekordkihelyezés – áll az MBH Bank sajtóközleményében.

Piacvezető pozíció több szegmensben

Az Euroleasing nemcsak a teljes lízingpiacon, hanem a személyautó-, kishaszonjármű-, nagyhaszonjármű- és mezőgazdasági gépfinanszírozásban is megőrizte vezető szerepét.

„Ilyen változó és nehezen kiszámítható körülmények között még nagyobb eredmény, hogy sikerült a piacvezető pozíciónkat megtartani” – hangsúlyozta Hanczár Zsolt, az Euroleasing gépjármű divíziójának igazgatója. A siker kulcsa a vállalat erős piaci beágyazottsága, az új márkapartnerségek – például Chery, Dongfeng, Leapmotor, Maxus –, valamint a szolgáltatás minőségének és az online értékesítési csatornák fejlesztése, amelynek egyik fontos eleme a Kocsi.hu integrációja.

Megőrizte vezető pozícióját az Eurolízing

Fotó: Mfor/Mester Nándor

Kiemelkedő növekedés az eszközfinanszírozásban

Miközben a piac egésze stagnált, az Euroleasing 11 százalékos bővülést ért el az eszközfinanszírozásban. „A növekedésben kulcsszerepet játszottak a mezőgazdasági gépforgalmazókkal kialakított együttműködések, a visszatérő ügyfelek kiszolgálása és a bankcsoporton belüli keresztértékesítés” – emelte ki Göblös Gergely, az eszköz divízió igazgatója.

A társaság a támogatott forrású ügyletek közvetítésében továbbra is piacvezető, ami meghatározó tényező az állami és uniós programok által vezérelt beruházásoknál.

Felelősség és innováció a jövőért

„A piacvezető pozíció felelősséget jelent: ügyfeleinkért, partnereinkért és a hazai lízingpiac fejlődéséért. Eredményeink bizonyítják, hogy stabil partnerkapcsolatokkal és folyamatos innovációval képesek vagyunk alkalmazkodni a változó igényekhez” – fogalmazott Vály Judit, az Euroleasing Zrt. vezérigazgatója.

A vállalat célja, hogy továbbra is élen járjon a minőségi szolgáltatások, a felelős finanszírozás és a fenntartható növekedés területén.