Az évtized rejtélye: mikor indul a termelés az állami milliárdokkal felpumpált szellemgyárban?

Tovább folytatódótt a tárgyi eszközök beszerzése: 7,2 milliárdról 9,2 milliárd forintra növelték az Oltóanyaggyárba szükséges ingóságokra fordított összeget. Az immateriális javakra – ami lehet akár kutatás, licencekre, bármilyen szellemi termék, de ezt nem részletezik – is több jutott: 890 ezerről duplájára, 1,6 millió forintra emelték az összeget.

Mindeközben a tavalyi számok is azt mutatják, hogy az ígéretek ellenére hiába nem indult még mindig el a vakcinagyártás, a pár létező „fal mögött” érzékelhető némi mozgolódás. Például tovább növekedett az ott dolgozók száma, tavaly 14 főt vettek fel.

Az üzemen kívüli, helyesebben üzembe sem helyezett gyár nyeresége is visszaesett. 2021-ben 32 millió, majd 2022-ben nagyot ugorva 93,5 millió, 2023-ban ezt megduplázva már 190,9 millió forint lett a tiszta profit – ám 2024-ben ez 54,4 ezer forintos profitra zsugorodott.

A 2020-ban létesített, rejtélyekkel övezett Oltóanyaggyár 2021-ben még csak 100 ezer forintos árbevételt produkált, 2022-ben már 764 ezrest, 2023-ban 717 ezer forint nettó forgalmat bonyolított le, míg a legfrissebb, 2024-es beszámolója szerint kicsit visszaesve tavaly 643 ezer forintot. Mindezt persze úgy, hogy még nem is működik.

Kijött a titokzatos, még mindig nem üzemelő debreceni Oltóaanyaggyár Zrt. beszámolója is a tavalyi évről. Hatalmas dolgok nem történtek, csak a szokásos: ömlik a pénz Debrecenbe.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!