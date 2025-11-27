4p
Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Kedvezményözönt zúdít a Telekom karácsonykor jelenlegi és jövőbeli ügyfeleire, ezzel is támogatva a rég halogatott kapcsolatfelvételt családtagok, barátok, ismerősök között.

Egész decemberben naponta új meglepetéseket tartogat a Magenta Moments kalendárium a Telekomosoknak, köztük korlátlan adatforgalmat, ingyen beszélgetést, ráadásul a Disney+ Telekomnál újonnan induló streamingszolgáltatást is elérhetik az előfizetők és élvezhetik három hónapon át díjmentesen.

A karácsonyt emberi kapcsolataink teszik varázslatos ünneppé, sokszor azonban egy-egy régóta hordozott sérelem megakadályoz minket abban, hogy szeretetteljesen, közösen ünnepeljünk. Az összekapcsolódást, az egymáshoz való visszatalálás fontosságát üzeni a Telekom idei karácsonyi, az előző évekhez hasonlóan nemzetközi reklámfilmje és támogatják hozzá kapcsolódó karácsonyi ajánlatai is – írja a telekommunikációs cég közleményében.

Fotó: Magyar Telekom

December 1. és 31. között naponta új meglepetések várják a Telekom appba érkezőket a Magenta Moments kalendáriumban, köztük korlátlan adatforgalom, ingyen telefonhívás, nyereményjátékok, páros ajánlatok, partnerkedvezmények (többek között a MOL-tól). De elérhető még három hónap díjmentes Disney+ előfizetés, vagy a 33 ezer forint készülékkedvezmény, ami a Magenta Moments kalendáriumban található ajánlattal összevonva 55 ezer forintra is nőhet – csak néhány példa a kivételes ajándéközönből, amivel a Telekom az idei karácsonyra készül.

Karácsonyra Disney+ a Telekomtól, három hónapos díjmentes hozzáféréssel

A Disney+ november 26-tól elérhető a Telekom előfizetői számára, amely tökéletes lehetőséget kínál arra, hogy minőségi időt töltsünk a szeretteinkkel. A Deutsche Telekom és a Disney+ több országot érintő együttműködésének köszönhetően, amely több európai országot megelőzve Magyarországon indul, a Telekom ügyfelei lesznek az elsők a távközlési szektorban, akik hozzáférhetnek a Disney, a Pixar, a Marvel, a Star Wars, a National Geographic és a Hulu világszínvonalú szórakoztató tartalmaihoz, amelyek a dokumentumfilmektől és a kritikusok által elismert drámáktól a komédiákig, a klasszikus animációkig és az általános szórakoztató tartalmakig terjednek.

Fotó: Magyar Telekom

Az ügyfelek olyan népszerű filmeket és sorozatokat élvezhetnek, mint „A Grace klinika”, az FX-től „A mackó”, a „Gyilkos a házban”, vagy a Marvel Studios-tól „A Fantasztikus 4-es: Első lépesek”. Emellett elérhető még a „Percy Jackson és az olimposziak” című sorozat is; a közönségkedvenc műsor második évadának premierje december 10-én lesz a Disney+-on. A Telekom előfizetői a Telekom ajándékaként három hónapos Disney+ előfizetést kapnak meglévő szolgáltatásuk részeként. A szolgáltató tévés, illetve mobil ügyfelei meglévő szolgáltatásaik mellé, annak részeként fizethetnek elő a Disney+ Standard vagy Disney+ Prémium csomagokra. A Disney+ csatlakozásával a Telekom már több mint egy tucat streamingplatformot kínál egy helyen, egyszerű ügyintézéssel.

„Digitális szolgáltatóként hiszünk abban, hogy a technológia akkor válik igazán értékessé, ha társadalmi kérdésekre reagál, emberi problémákat old meg és kapcsolatokat épít újjá: karácsonyi meglepetéseink is mind ezt a célt szolgálják” – hangsúlyozta Pereszlényi Zoltán, a Magyar Telekom kereskedelmi vezérigazgató-helyettese.

A Telekom ünnepi ajándék és üzenetcsomagjának része az Összhang: Újrahangoló elnevezésű beszélgetős kártyajáték, amely eredetileg digitális verzióban készült a Hello Szülő oldalra, most pedig

15 000 példányban fizikai kiegészítő paklit kap, ami a Telekom üzletekben lesz átvehető a Magenta Moments kalendáriumban található kupon letöltése után.  A játék kreatívan ösztönzi egyik oldalával az önreflexiót, a másikkal pedig a családon, baráti társaságon belüli, párok közötti elmélyültebb beszélgetéseket.

A Telekom idei karácsonyi ajánlatai IDE kattintva elérhetőek.

A Mol Nyrt. rendkívüli közgyűlése csütörtökön jóváhagyta azt a szervezeti átalakulást, amelynek eredményeként a vállalatcsoport holdingstruktúrában működik tovább. 

A Gránit Bank egyedi szinten 2025 első kilenc hónapjában 14,5 milliárd forint adózás utáni eredményt ért el.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom


Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

