Vállalatok AI - Mesterséges intelligencia Palkovics László

Az igazság órája másképp: kipukkanhat jövőre az AI-lufi?

Imre Lőrinc
Imre Lőrinc

Éles kontrasztban állnak egymással a lassuló amerikai GDP és a történelmi csúcsokat döntő tengerentúli részvényindexek. Ez utóbbi felfutásában a mesterséges intelligenciába fektető cégek játszanak döntő szerepet, azonban egyre több szakértő tart attól, hogy jövőre bekopoghat a valóság, és a dotcom-lufihoz hasonlóan az AI-lufi is leereszthet.

Az egyik legizgalmasabb kérdés jövőre a tőkepiacokon az lesz, hogy meddig fújható még az AI-lufi – tudta meg laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár az XTB sajtóeseményén. A mesterséges intelligencia egy külön iparággá fejlődött az Egyesült Államokban, hiszen az első félévben látott, 1,6 százalékos reál GDP-növekedés fele, 0,8 százalék volt köszönhető a technológiával kapcsolatos üzleti beruházásoknak.

Az AI-lufi sorsa leginkább attól függ, hogy megtérülhetnek-e, és ha igen, milyen távon a dollármilliárdos értékű befektetések – árulta el Szitás Lóránt, az XTB szakértője. Bár a részvényindexek történelmi csúcsokon vannak az Egyesült Államokban, valójában még nem olyan magasak a mesterséges intelligenciához köthető cégek értékeltségei, mint a 2000-es évek elején, amikor az internet berobbanásának idején a dotcom lufit fújták olyan feszesre, hogy az végül ki is pukkant. 

A teljes cikkből az is kiderül, hogy milyen kilátásai vannak jövőre az Európai Unió gazdaságának, és mennyire maradt le a térség a technológiai versenyfutásban az Egyesült Államokhoz és Kínához képest. Emellett arról is olvashatnak, hogy az orosz-ukrán háború esetleges lezárása milyen hatással lehetne a forint árfolyamára.

Arról pedig, hogy a magyar GDP-t érdemben nem igazán javítaná a háború befejeződése, bővebben itt olvashatnak:

 

