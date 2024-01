Az MBH önálló, specializált befektetési bankja gyorsabban, rugalmasabban tud reagálni a piaci mozgásokra

Lapcsoportunk is beszámolt arról, hogy az MBH Csoport november elején új, önálló pénzintézetet indított MBH Befektetési Bank Zrt. néven. Mit lehet tudni róla?

Ez nem egy teljesen új intézmény, hiszen jogelődje, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. több évtizedes múltra tekint vissza. Az MBH Csoport tagjaként, de egy különálló, befektetési termékekre és befektetési szolgáltatásokra specializálódott bankként lesz majd jelen a piacon, és új formában, alapvetően az angolszász kiszolgálási modell alapján fog működni.

Hány ügyfelük van jelenleg?

Az MBH Csoportnál összesen 240 ezer értékpapírszámlát vezetünk, ebből a korábbi Takarékbank befektetési szolgáltatásait igénybe vevő több mint 120 ezer értékpapírszámla-tulajdonos ügyfél már most az MBH Befektetési Bank szolgáltatásait kapja. Az a célunk, hogy az elkövetkező évben valamennyi értékpapírszámlával rendelkező ügyfél – legyen lakossági vagy vállalati – a Befektetési Bankba kerüljön át, és így egységes, teljes körű befektetési kiszolgálását kaphasson az új modell mentén. Természetesen az ügyfélszám növelésére vonatkozó terveink is vannak.

Hogyan érinti e változás a privátbanki területet, amelyet Ön korábban az MKB Bank, majd 2023. május 1-jétől az egyesült MBH Bank keretein belül irányított?

A private banking nagyrészt a befektetési bank égisze alá került, abból a megfontolásból, hogy a privátbank működése háromnegyed részben a befektetési szolgáltatásokról szól. Ugyanakkor minden olyan képességünket megtartottuk, ami egy kereskedelmi bank tevékenységhez szükséges, mint például a pénzforgalmi számlák vezetése, a bankkártya-műveletek. Így természetesen ügyfeleink számára továbbra is biztosítani tudjuk ezeket.

És az ügyfelek mit éreznek ebből a változásból?

Bízom benne, hogy több értéket tudunk így teremteni a számukra, hiszen pont azért választottuk ezt a modellt. Egyrészt kizárólag a befektetési szolgáltatásokra koncentráló kisebb szervezetként gyorsabban, rugalmasabban tudunk reagálni a piaci mozgásokra.

Másrészt a digitalizáció révén az értékesítés és a tanácsadás is fel tud gyorsulni, a termékek és a szolgáltatások modernebbekké, személyre szabottabbakká válnak. A befektetési bankban egy új értékpapírszámla-vezető rendszert működtetünk, amit folyamatosan ruházunk fel új funkciókkal. Emellett elérhető már most a vadonatúj mobilbróker szolgáltatásunk, ez az applikáció azoknak az ügyfeleknek, akik a részvénykereskedést önmaguk szeretik lebonyolítani, nagyon hasznos megoldás lesz. Továbbá fokozatosan élesítünk egy új tanácsadói felületet, ami elsősorban a privát- és prémiumbanki referensek tanácsadói munkáját fogja segíteni a háttérben elemzésekkel, felgyorsult folyamatokkal. Remélhetőleg ebből az ügyfelek érzékelni fogják, hogy áramvonalasabb lesz a kiszolgálás, hogy az üzletkötések felgyorsulnak, megalapozottabb tanácsokat kapnak, mivel egy rendszer áll majd a portfóliók komfortvizsgálata miatt – egyes funkciók már most is elérhetők.

Pleschinger Gyula Márk szerint a digitalizáció révén az értékesítés és a tanácsadás is felgyorsulhat. Fotó: MBH Bank

Harmadrészt össze kell hangolni a befektetési szolgáltatások három kulcsterületét: az ötletek generálását, az azok alapján történő befektetési tanácsadást, majd magának a befektetésnek a végrehajtását. Ezt szolgálja, hogy egy vezérigazgató-helyettes, vagyis az én irányításom alatt összpontosul az ötletgenerálás, miután létrehozunk egy új, kifejezetten a piaci mozgásokra fókuszáló elemzői központot, ami teljes egészében összhangba kerül a privátbank befektetési tanácsadási tevékenységével. Azzal a kitéllel, hogy az elemzés soha nem rendelhető alá az üzleti, értékesítési érdekeknek, s ezt a megfelelő belső kontrollok biztosítják is.

Az egysülés változást hozott a privátbanki belépési korlátban is?

Igen, 50 millióról 70 millió forintra emeltük azt a vagyoni határt, amellyel már privátbanki kiszolgálást vehet igénybe az ügyfél. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez a hazai piacon még mindig alacsony összeg. Arra a fúziós folyamat során külön figyelmet fordítottunk, hogy az elődbankok ügyfeleként megszerzett privátbanki státuszát senki ne veszítse el, ugyanakkor úgy érdemes erre a változásra tekinteni, hogy az ő érdekük is, hogy a megfelelő, vagyonmérethez illeszkedő szolgáltatást kapják.

Év eleje lévén, adja magát a vissza- és kitekintés. Milyen volt 2023 és milyen lehet 2024?

A privátbanki üzletágban meglepően jól sikerült a tavalyi évünk. A kezelt vagyonunk értéke mintegy 20 százalékkal nőtt, ami azt jelenti, hogy 1200 milliárd forint fölé került. Ez azért kellemes meglepetés, mert az egyesülés miatt nem volt könnyű dolgunk, és még mi magunk is tanuljuk, hogy mi az egyesült privátbanki üzletágnak a valós potenciálja.

Arra pedig kifejezetten büszkék vagyunk, hogy a versenytársak szavazatai alapján a tagbankok története során először – a Friedrich Wilhelm Raiffeisennel holtversenyben – elnyertük az „Év privátbanki szolgáltatója” díjat.

Ami a befektetési eszközöket illeti, a magas kamatkörnyezet miatt tavaly a kötvényalapok domináltak, azon belül is a rövidek. Ez az év vége felé kezdett megváltozni, az ügyfelek, ha óvatosan is, de elkezdtek a rövidből a hosszabb kötvényalapokba átmenni. Ugyanakkor a magasabb kockázatú eszközök – strukturált termékek, részvények – irányába nem látunk elmozdulást, ami az alapján, hogy rekordmagasan vannak a tőzsdeindexek, nem meglepő, ahhoz kell egy negatív korrekció, hogy komolyabb tételekben szálljanak be a befektetők.

Amúgy is azt gondolom, hogy a következő évek, sőt akár évtized a kötvények reneszánszát hozhatja el. És ezt az üzleti lehetőséget az MBH Befektetési Bank ki tudja aknázni, mivel az elmúlt időszakban bővítettük kötvényár-jegyzőink körét.