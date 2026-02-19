3p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak!
Február 26., Budapest - csoportos kedvezménnyel!

Részletek és jelentkezés >>

Vállalatok MNB Felügyelet (korábban PSZÁF)

Az MNB megtiltotta a KM Szigma jogosulatlan követelésvásárlásait

mfor.hu

A vizsgálat eddigi adatai szerint a társaság a felügyelet engedélye nélkül engedményezési szerződéssel vásárolt meg egy több ezer darab lejárt, fedezetlen követelést tartalmazó csomagot. A társaság a követelések behajtása iránt is intézkedett.

A Magyar Nemzeti Bank ideiglenes intézkedésként, piacfelügyeleti vizsgálatának lezárásáig azonnali hatállyal megtiltotta a KM Szigma Kft.-nek, hogy jogosulatlanul követelésvásárlási tevékenységet végezzen.

Az MNB a látszatra is ügyel
Az MNB a látszatra is ügyel
Fotó: MNB

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból – előzetes bejelentés nélküli helyszíni ellenőrzéseket is magában foglaló – piacfelügyeleti eljárást folytat a budapesti székhelyű KM Szigma Kft.tevékenységének áttekintésére. A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a társaság végez-e, illetve végzett-e üzletszerűen – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (Hpt.) szerinti, az MNB engedélyéhez kötött – követelésvásárlási tevékenységet – közölte az MNB.

A pénzügyi felügyelet eddigi adatai szerint a KM Szigma Kft. engedményezési szerződés útján egy több ezer darab lejárt, fedezetlen követelést tartalmazó követeléscsomagot vásárolt meg, és az érintett adósok közül többeket értesített is a vétel kapcsán a jogutódlásról. Ezen felül bizonyosan intézkedett is egyes követelések behajtása iránt. A társaság a megszerzett követeléscsomagot azóta már maga is továbbértékesítette.

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján összességében feltételezhető, hogy a KM Szigma Kft. az MNB engedélye nélkül követelésvásárlási tevékenységet végzett.

A felügyelet ma közzétett végzésében ezért piacfelügyeleti vizsgálatának lezárultáig ügyfélvédelmi okokból azonnali hatállyal megtiltotta, hogy a társaság bármely, az MNB engedélyéhez vagy regisztrációjához kötött tevékenységet végezzen.

Ha a társaság tevékenységét a piacfelügyeleti vizsgálat alatt tovább is folytatná, azt az MNB a rosszhiszeműség bizonyítékaként, súlyosító körülményként értékelhetné az ügy érdemi megítélésekor. Az MNB piacfelügyeleti eljárását határozattal zárja majd le, amelynek eredményét honlapján nyilvánosan közzéteszi.

Mint emlékezetes, a felügyelet korábban vezetői körlevélben is felhívta a jogszabályok alapján tevékenykedő, legális pénzügyi piaci szereplők figyelmét arra: a velük szerződő jogosulatlan követelésvásárlók részéről akár egyetlen követeléscsomag megvásárlása, vagy több esztendőn át naptári évente egy követelés megvétele, illetve egy évben akár már két követelés megvásárlása is üzletszerű pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek minősülhet a konkrét körülményektől függően.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Lévai Bálint és Somkuti András a Netlock tulajdonosai

Új vállalkozást indítottak a BioTechUSA és a Docler Holding vezérei

A cél egy olyan globális technológiai brand felépítése, amely a digitális tartalmak hitelességére és a bizalom visszaépítésére ad választ az AI és a deepfake korszakában.

Máris tárgyal a gödi Samsung a most alakult szakszervezetével

Máris tárgyal a gödi Samsung a most alakult szakszervezetével

Korábban nem működött szakszervezet a koreai cég óriásgyárában.

A mesterséges intelligencia felugrott az üzleti kockázati lista élére

A mesterséges intelligencia felugrott az üzleti kockázati lista élére

Az Allianz Kockázati Barométere szerint az AI a tavalyi 10-ről a 2. helyre került a globális üzleti kockázatok rangsorában.

Kivonultak a tűzoltók a debreceni kínai akkumulátorfólia-gyárhoz

Kivonultak a tűzoltók a debreceni kínai akkumulátorfólia-gyárhoz

Működésbe lépett az oltórendszer a Semcorp üzemében.

Kiderült, ki vásárolja meg az egykori Árpád Kórházat

A Biggeorge cégcsoporthoz tartozó egyik ingatlanalap nyerte meg a múlt hónapban lezajlott nyílt elektronikus árverést, melynek eredményeként a fejlesztő tulajdonába kerül a 4. kerületi Árpád Kórház emblematikus épülete a hozzá tartozó telekkel együtt.

Érdekesen kezdett el mozogni Mészáros Lőrinc cégbirodalma

Érdekesen kezdett mozogni Mészáros Lőrinc cégbirodalma

A felcsúti milliárdos körül szaporodnak a magántőkealapok és egy építőipari cégben is egyedüli tulajdonos lett.

Nők százmilliói szabadulhatnak meg a fájdalomtól: endometriózis elleni gyógyszert fejleszt a Richter

Nők százmilliói szabadulhatnak meg a fájdalomtól: endometriózis elleni gyógyszert fejleszt a Richter

Világszerte 190 millió nőt érint az endometriózis, most immunterápiás gyógyszert fejleszt rá a Richter a FimmCyte-tal. 

A kortizolszint szabályozása és a mentális állóképesség fokozása ashwagandha segítségével

A stressz a mindennapok szerves része. A folyamatos készenlét, a szoros határidők és a döntéshozatali kényszer azonban olyan láthatatlan biológiai folyamatokat indít el a szervezetben, amelyek hosszú távon hatással lehetnek a teljesítőképességre is. Ebben a folyamatban fontos szerepet játszhat a stresszhormonként emlegetett kortizol egyensúly felborulása is.

Micsoda fordulat: megalakult a szakszervezet a gödi Samsungban

Micsoda fordulat: megalakult a szakszervezet a gödi Samsungban

A Samsung SDI gödi gyárában szakszervezeti alapszervezet alakult, néhány órával azt követően, hogy a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) akcióba lépett a városban, segélyvonalat hozott létre a dolgozók támogatására – írja a 24.hu.

Meg fog lepődni, mennyivel emelkedett a fizikai munkások bére januárban

Meg fog lepődni, mennyivel emelkedett a fizikai munkások bére januárban

2025 decemberéhez képest idén januárban átlagosan 5,9 százalékkal emelkedett a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére a Trenkwalder közel 5 ezer fő béradatait feldolgozó elemzése szerint. A fizikai dolgozók 21 százaléka részesült 10 százalék feletti béremelésben, miközben 36 százalékuknak nem változott a bére az előző hónaphoz képest.

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168