3p

Elkerülhetetlen lesz a választások utáni megszorítás?
Tényleg egy újabb Bokros-csomagot szeretne a Tisza Párt?

Online Klasszis Klub élőben Bokros Lajossal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

2025. december 10. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Vállalatok Gáz Oroszország Oroszország gáz- és olajvitái MVM

Az MVM felkészül arra, hogy szükség esetén kivezesse az orosz gázt

mfor.hu

Magyarország állami tulajdonú energiavállalata, az MVM-csoport akkor is képes lesz elegendő gázzal ellátni az országot, ha az orosz import leállna — bár ez várhatóan áremelkedéssel járna — mondta a cég vezérigazgatója a Reutersnek.

Az Európai Unió szerdán megállapodott abban, hogy 2027 végére fokozatosan megszünteti az orosz gázimportot, részeként annak a törekvésnek, hogy véget vessen az unió Moszkvától való évtizedes energiapiaci függésének. A rövid távú vezetékes gázszerződések már 2026 júniusától érintettek lehetnek. A tengerparttal nem rendelkező Magyarország ellenzi a döntést, és közölte, hogy megtámadja a jogszabályt az EU Bíróságán – idézi fel a Reuters.

Mátrai Károly az MVM vezére irányítja a vállalat felkészülését a kihívásokra
Mátrai Károly az MVM vezére irányítja a vállalat felkészülését a kihívásokra
Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Mátrai Károly, az MVM vezérigazgatója — amely évente több mint 10 milliárd köbméter gázzal kereskedik Közép-Európában, és 40–45 százalékos részesedéssel bír a magyar nagykereskedelmi piacon — azt mondta: a társaság több más beszállítóval is tárgyal, bár neveket nem említett.

„Úgy gondoljuk… hogy képesek leszünk ellátni Magyarországot gázzal orosz gáz nélkül is” — mondta Mátrai, hozzátéve, hogy ha a Magyarország és Oroszország közötti hosszú távú gázvásárlási szerződés is a tervezett uniós tilalom alá esne, az MVM jó eséllyel hozzáférne különféle LNG-kikötői kapacitásokhoz Európában, és „valószínűleg lesz elég gáz”.

Törekvés a diverzifikációra

Az MVM évi 1 milliárd köbméternyi LNG-kapacitást biztosított magának a horvátországi Krk terminálon, továbbá megállapodásokat kötött a Shell-lel évi mintegy 200 millió köbméterről 2026-tól, valamint a francia Engie-vel 400 millió köbméterről.

Mátrai szerint azonban a gáz LNG-terminálokról Magyarországra és Szlovákiába történő szállításának költségei a jövőben tovább emelik az árakat. A vállalat jelenleg 3.5 milliárd köbméter orosz gázt importál évente a Török Áramlat vezetéken keresztül, és orosz, illetve más eredetű gázt vásárol a spotpiacon, hogy fedezze az évi körülbelül 8 milliárd köbméteres hazai fogyasztást és a Szlovákia felé irányuló szállításokat.

Csehországban az MVM teljes mértékben oroszmentes forrásból látja el németországi eredetű ügyfeleit — mondta Mátrai. Arra számít, hogy áprilisig megszületik a román hatósági döntés az MVM által tervezett felvásárlásról, amelynek keretében a vállalat átvenné az E.ON Energie Romania 68 százalékos részesedését.

„Negatív döntésre készülünk, és nagyon örülni fogunk, ha végül kedvező lesz” — tette hozzá.

A csoport emellett három, összesen 1 590 MW kapacitású gázerőmű építésén dolgozik Magyarországon, amelyek 2029-ben állhatnak üzembe, továbbá 400–600 milliárd forint értékű beruházást tervez Paksi Atomerőmű 1-es blokkjainak élettartam-hosszabbítására, hogy azok a 2032–2037 közötti leállítási dátumokon túl további 20 évig működhessenek — mondta.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Távozik a Slovnaft vezetője Világi Oszkár

Távozik a Slovnaft vezetője, Világi Oszkár

Decemberben távozik a Mol szlovákiai leányvállalata, a Slovnaft éléről a céget leghosszabb ideig vezető Világi Oszkár, akinek helyét ezzel egyidejűleg Szabó Gábor veszi át.

A Wizz Air újráz Debrecenben

A Wizz Air újráz Debrecenben

A fapados légitársaság három debreceni járatát is újraindítja a 2026-os nyári menetrendi időszakban, így Tel Aviv, Eindhoven és Isztambul ismét elérhető lesz.

Az igazság órája másképp: kipukkanhat jövőre az AI-lufi?

Az igazság órája másképp: kipukkanhat jövőre az AI-lufi?

Éles kontrasztban állnak egymással a lassuló amerikai GDP és a történelmi csúcsokat döntő tengerentúli részvényindexek. Ez utóbbi felfutásában a mesterséges intelligenciába fektető cégek játszanak döntő szerepet, azonban egyre több szakértő tart attól, hogy jövőre bekopoghat a valóság, és a dotcom-lufihoz hasonlóan az AI-lufi is leereszthet.

Gattyán Györgyék újabb elbocsátásokra készülnek

Gattyán Györgyék újabb elbocsátásokra készülnek

Folytatja a nyáron megkezdett folyamatot a Docler Holding.

Erről beszélt Trump és Orbán Viktor? Bevásárolna a Mol

Erről beszélt Trump és Orbán Viktor? Bevásárolna a Mol

A Lukoil külföldi érdekeltségeit venné meg.

Új vezérigazgató-helyettessel indítja az évet a Yettel

A Deutsche Telekomtól igazolták le.

Kiderült, mi várható a Hervis üzletek helyén

Kiderült, mi várható a Hervis üzletek helyén

Már jövőre elkezdi átépíteni a Sports Direct tulajdonosa a korábbi Hervis üzleteket. Hozzájuk tartozik az Everlast és a Lonsdale márka is.

Ekkortól indul a sorozatgyártás a debreceni akkumulátorgyárban

Ekkortól indul a sorozatgyártás a debreceni akkumulátorgyárban

Debrecenben járt a CATL európai működésért felelős ügyvezető igazgatója, és bejelentette, mikor indulhat a sorozatgyártás. Emiatt az ezer fős állományt ezerötszáz főre bővítik.

Hogyan készülj fel a téli sportokra, ha egész nap irodai munkát végzel?

Ahogy közeledik a tél, egyre többünknél kerül elő a gondolat, hogy jó lenne újra a pályán tölteni egy hétvégét. A sí- és snowboardprogramok tervezgetése ilyenkor szinte magától beindul, és sokan már most fejben a hegyek között járnak.

Ennyi volt? Eltűnik egy ismert budapesti taxis cég

Ennyi volt? Eltűnik egy ismert budapesti taxis cég

Felfüggesztik a működést.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168