Az NMHH megbüntette a közmédia szolgáltatóit

A közmédia csatornáin – például a Híradóban – a Fidesz–KDNP kormány Voks2025 nevű, Ukrajna-ellenes „konzultációjának” logója jelent meg a képernyő sarkában. Ez azonban sérti a médiatörvényt, amely előírja, hogy a reklámokat világosan el kell különíteni a hírtartalmaktól. Az ügyről elsőként a Media1 számolt be május 20-án, és videós bizonyítékot is bemutatott róla.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) arról tájékoztatta csütörtökön a Média1-et, hogy több médiaszolgáltató is megsértette a társadalmi célú reklámok közzétételére, más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezést a május 16. és június 20. közötti időszakban.

Nem tartották be a társadalmi célú reklámok közzétételére vonatkozó szabályokat.

