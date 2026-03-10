Az NNG Kft. 8 milliárd forintot fektet be navigációs megoldásába

A magyar szoftverfejlesztő cég több mint nyolcmilliárd forint értékben kíván kifejleszteni egy átfogó, mesterséges intelligenciával támogatott navigációs megoldást, amihez a kormány 1,8 milliárd forintnyi támogatást nyújt, így segítve tucatnyi új, magas képzettséget igénylő munkahely létrehozását – jelentette be kedden Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI tudósítása szerint.

A miniszter kiemelte, hogy ez a projekt egy újabb nagy lépés a magyar gazdaság dimenzióváltása terén, ráadásul túl is mutat önmagán, hiszen a vállalat szorosan együttműködik a járműgyártókkal és a magyar egyetemekkel is közös kutatások és tehetséggondozási programok érdekében.

„Soha korábban nem volt olyan, hogy egyetlen év leforgása alatt tizennégy kutatás-fejlesztési beruházás Magyarországra hozataláról állapodjunk meg. A tavalyi évben Magyarországra érkező kutatás-fejlesztési beruházások összesen 227 milliárd forintos értéket képviselnek, s összességében hatszáz újabb kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó munkahelyet hoztak létre” – tette hozzá.