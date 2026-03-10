1p

Vállalatok IT-piac Szijjártó Péter

Az NNG Kft. 8 milliárd forintot fektet be navigációs megoldásába

mfor.hu

A magyar szoftverfejlesztő mesterséges intelligenciával támogatott terméket fejleszt.

A magyar szoftverfejlesztő cég több mint nyolcmilliárd forint értékben kíván kifejleszteni egy átfogó, mesterséges intelligenciával támogatott navigációs megoldást, amihez a kormány 1,8 milliárd forintnyi támogatást nyújt, így segítve tucatnyi új, magas képzettséget igénylő munkahely létrehozását – jelentette be kedden Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI tudósítása szerint.

A miniszter kiemelte, hogy ez a projekt egy újabb nagy lépés a magyar gazdaság dimenzióváltása terén, ráadásul túl is mutat önmagán, hiszen a vállalat szorosan együttműködik a járműgyártókkal és a magyar egyetemekkel is közös kutatások és tehetséggondozási programok érdekében.

„Soha korábban nem volt olyan, hogy egyetlen év leforgása alatt tizennégy kutatás-fejlesztési beruházás Magyarországra hozataláról állapodjunk meg. A tavalyi évben Magyarországra érkező kutatás-fejlesztési beruházások összesen 227 milliárd forintos értéket képviselnek, s összességében hatszáz újabb kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó munkahelyet hoztak létre” – tette hozzá.

A Vapiano egyik egysége Bochumban

Tulajdonosváltás a Vapianónál

Újítások az éttermekben: kovászos pizza és gluténmentes tészta.

Az INA rijekai finomítója

Az INA átadta korszerűsített rijekai olajfinomítóját

A kedden avatott mintegy 700 millió eurós beruházás az INA olajipari vállalat történetének legnagyobb egyedi fejlesztése, és a modern Horvátország egyik legjelentősebb ipari beruházása.

ESG-dilemmák a munkahelyen: falakba ütközik a fiatalok lendülete?

ESG-dilemmák a munkahelyen: falakba ütközik a fiatalok lendülete?

Minél fiatalabb valaki, annál fontosabb számára a fenntarthatóság – ezt a már-már közhelyszerű megállapítást sokszor halljuk. Azonban a munkaerőpiacra frissen belépő Z generáció tagjainak a vállalatoknál hosszú ideje dolgozó felsővezetőkkel együtt kell tudniuk dolgozni a zöld átállás érdekében. Hogy ez lehetséges-e és ha igen, milyen módon, az a Klasszis Fenntarthatóság 2026 kerekasztal-beszélgetésén derült ki.

A Mol igaza győzött Horvátország ellen

A Mol igaza győzött Horvátország ellen

Horvátországnak 236 millió dollárt kell fizetnie a jelen döntés nyomán, aminek érdekében a Mol már vagyonbehajtási és végrehajtási eljárást is indíthat.

Országszerte zajlanak majd a hatósági ellenőrzések

Óriásit razziázik a NAV – térképen mutatjuk, hol tűnhetnek fel az ellenőrök

Átfogó ellenőrzéseket végez a hatóság.

Bejelentette a kormány, hogy módosít a fix 3 százalékos hitel szabályain

Bejelentette a kormány, hogy módosít a fix 3 százalékos hitel szabályain

A kormány döntése értelmében márciustól magasabb hitelösszeggel és hitelkiváltási lehetőséggel igényelhetik a hazai kis- és közepes vállalkozások a fix 3 százalékos hitelt.

Brutális mínusz az autógyártó óriástól

Brutális mínusz az autógyártó óriástól

A Volkswagen Csoport tavalyi adózott eredménye 6,9 milliárd euró volt, 44,3 százalékkal kisebb a 2024. évi 12,4 milliárd eurónál – derült ki a cég honlapjára kedden felkerült adatokból.

Szijjártó Péter elárulta: 47 milliárd forintos projekt hoz létre kétszáz munkahelyet

Szijjártó Péter elárulta: 47 milliárd forintos projekt hoz létre kétszáz munkahelyet

Egy német vállalat bővít Magyarországon.

Aki továbbra is kevesebbet akar fizetni a nőknek, készüljön fel a bukásra

Aki továbbra is kevesebbet akar fizetni a nőknek, készüljön fel a bukásra

Nemcsak a társadalmi igazságosság, hanem a kőkemény gazdasági érdek is az egyenlőség mellett szól a nők foglalkoztatását és fizetését illetően is. A Trend FM Reggeli Monitor című műsorának vendége kollégánk, Gáspár András lapigazgató volt, aki a hazai élelmiszerárak alakulásáról is beszélt.

MÁV

Egy évet késett a MÁV: csak most bontják a töltést az Ajka-Veszprém vasútvonalon

A nemzetközi fővonal helyreállítását eredetileg tavaly nyárra ígérte a MÁV-vezér.

