Az óbudai polgármester fenntartja, hogy a MOHU Budapest vezetőinek le kell mondaniuk

„Siker a MOHU-val való tárgyalásokon! A lomtalanítás a III. kerületben szombattól a korábban meghirdetett rend szerint folyik” – közölte az óbudai polgármester Kiss László Facebook bejegyzésében, amit a Telex is ismertet.

„Jövő hét szerdára és csütörtökre pót lomtalanítási napokat sikerült elérnünk, amikor azok tehetik majd ki a lomjaikat, akik az önkormányzat kérésére ezt korábban nem tették meg” – tette hozzá.

Kiss László óbudai polgármester bizonyára a nyugodt napokat kedveli

Fotó: Facebook/Kiss László

Fenntartják követelésüket a lemondásra

„Továbbra is elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a MOHU semmibe vette a III. kerületieket, és kizárólag a polgármester fenyegetésére voltak hajlandóan érdemi tájékoztatást adni és intézkedni.

Elfogadhatatlannak tartjuk azt is, hogy a MOHU által okozott szemétcunami felelősségét a dolgozókra kívánják hárítani, hiszen nem a sztrájkolók voltak azok, akik a szükséges tájékoztatást elmulasztották.”

„Követelésünket fenntartjuk: a MOHU Budapest vezetőinek le kell mondaniuk. Belső vizsgálatnak kell indulnia, hogy kiderüljön, hogyan fordulhatott elő a lomtalanítás összeomlása, és az hogy napokig semmilyen lakossági és önkormányzati kommunikációt nem folytatott a cég” – írja Kiss László.

„Az óbudaiak válaszokat követelnek! Kinek a felelőssége, hogy napokig térdig jártak a szemétben?”

Kártérítésre is igényt tartanak

„Szeretném jelezni azt is, hogy a kerületi önkormányzatnak jelentős többletkiadása származott a MOHU hibájából, amit az utolsó fillérig be kívánunk hajtani.

Abban az általunk lehetségesnek tartott esetben, ha a MOHU mégsem tudja a vállalásait tartani és szombatot követően jelentős mennyiségű szemét marad a közterületeinken, akkor a növekvő járványveszély miatt feljelentést fogunk tenni a cég ellen” – jelzi Kiss László óbudai polgármester.

Kiss korábban azt ígérte, hogy a Mol székháza elé fogja boríttatni az összes otthagyott hulladékot a kerületben, ha a Mohu nem gondoskodik annak elszállításáról – teszi hozzá a Telex.