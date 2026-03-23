Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Az Orlen egyes kútjai furcsán korlátozzák a tankolást

Már napok óta 40 literes mennyiségi korlátozás él egyes kutakon.

A Népszavához eljutott belső tájékoztató szerint az intézkedés a töltőállomás-hálózat 31 magyarországi egységét érinti.

A tájékoztató szerint egy autós egy alkalommal alapvető üzemanyagokból egy ügyletben 40 litert tankolhat. Nagynyomású kúton a felső határ 150 liter. Ezután a töltés megáll, a számlát tarifajogosultságtól függetlenül ki kell egyenlíteni, de a tankolás akár azonnal újraindítható – szólt az egységes tájékoztatás.

Az Orlen kútjainál akár egymás után többször is tankolhatunk
Az Orlen kútjainál akár egymás után többször is tankolhatunk
A Magyarországon 2022-ben megjelenő, lengyel hátterű lánc 2024 közepi bejelentése szerint felvásárlásokkal hazai töltőállomásainak számát 140 fölé emelte.

A Népszava kérdésére a Molon kívüli három nagy magyarországi kútlánc közül a Shelltől és az OMV-től is a mennyiségi korlátozásokat tagadó választ kapott.

Az Irán elleni amerikai-izraeli támadások nyomán felbolydult nemzetközi olajipari helyzet tovagyűrűző hatásaként ugyanakkor érdekvédelmi szövetségük szerint a nagy láncokhoz nem tartozó közel ezer hazai kis kút fele már korlátozhatja a kiadott mennyiséget.

 

Megállt az idő? Haladékot kaptak a cégek, de hibáznak, ha hátradőlnek – Klasszis Podcast

Megállt az idő? Haladékot kaptak a cégek, de nagyot hibázik, aki hátradől – Klasszis Podcast

Elképesztő fordulatokat hozott az elmúlt bő egy év a fenntarthatósági elvárásokban. A lavinát az Európai Bizottság Omnibus I-es csomagjának elfogadása indította el. Magyarországon ezt megelőzően még több tízezer cég izgulhatott a jogszabályi megfelelések miatt, ma viszont 125 körül van a jelentéstételi kötelezettséggel bíró vállalatok száma. Hátradőlniük azonban a kkv-knak sem szabad. A Klasszis Podcast vendégei Fehér Sándor, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség fenntartható versenyképességi osztályának vezetője és Csécsei Ádám, az EXIM Bank ESG igazgatóhelyettese.

Fordulat a munkaerőpiacon – mostanra ez vált a siker kulcsává?

Fordulat a munkaerőpiacon – mostanra ez vált a siker kulcsává?

Átalakultak az értékek.

Az amerikai BorgWarner új gyártócsarnoka Oroszlányban az átadója napján, 2026. március 20-án. Az amerikai autóipari beszállító 24 milliárd forint értékben hajtott végre fejlesztést a gyárában, amihez az állam 4,8 milliárd forint támogatást nyújtott, így hozzájárulva a munkavállalói létszám ezer körülire emeléséhez.

Egy nap alatt két milliárdos amerikai beruházást jelentett be Szijjártó Péter

Oroszlányban több mint 20 milliárdot, Komáromban több mint 6 milliárdot fektetnek be az amerikaiak.   

Több millió forintos fejlesztési lehetőség nyílik budai cégeknek

Több millió forintos fejlesztési lehetőség nyílik budai cégeknek

300 ezer forint vissza nem térítendő támogatást lehet szerezni eszközbeszerzésre.

Több mint 700 millió forintos beruházás a Herendi Porcelánnál

A Gyármentő Program keretében korszerűsítettek. 

Bizonytalanság bénítja a vállalkozókat: elmaradnak az új cégalapítások

Bár a megszűnések és a cégbírósági eljárások száma mérséklődik, a cégtrendben továbbra sem látszik fordulat. A gazdasági és geopolitikai bizonytalanság közepette a vállalkozók inkább kivárnak, mint új céget alapítanak.

Lezárult az eljárás, fellélegezhet Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója

Lezárult az eljárás, fellélegezhet Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója

Lezárult a Hernádi Zsolt ügyében indított úgynevezett megfeleltetési eljárás – közölte a Mol a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Felfedte idei terveit a Szegeden is beruházó kínai BYD

Kiderült, mikor indulhat a sorozatgyártás Szegeden a kínai BYD gyárában

A BYD kínai autómárka nem lassít az erőteljes európai terjeszkedés ütemén az idén: 35 országban kiépített több mint 1000 egységből álló hálózatát 2000 fölé bővítené az év végéig. Magyarországon pedig a tavalyi 14-ről 30-ra növelné a márkakereskedések számát, lefedve ezzel a piacot – tájékoztattak a a BYD Hungary vezetői.

Csúszik le a munkaerőpiac, de máris megvan rá az új csodafegyver?

Csúszik le a munkaerőpiac, de máris megvan rá az új csodafegyver?

Magyarország az európai uniós mezőny alján kullog a részmunkaidős foglalkoztatottság elterjedésében. Ennek sok oka van: a generációváltás hiánya, a cégek bizalmatlansága vagy a munkaerőpiac alacsony alkalmazkodási készsége. Miközben Nyugat-Európában már javában dívik, idehaza még csak mostanában ismerkedünk meg a „gig economy” fogalmával.

Fontos bejelentést tett az Aldi

Több mint 333 millió palackot váltottak vissza a diszkontláncnál.

