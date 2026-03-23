Az Orlen egyes kútjai furcsán korlátozzák a tankolást

A Népszavához eljutott belső tájékoztató szerint az intézkedés a töltőállomás-hálózat 31 magyarországi egységét érinti.

A tájékoztató szerint egy autós egy alkalommal alapvető üzemanyagokból egy ügyletben 40 litert tankolhat. Nagynyomású kúton a felső határ 150 liter. Ezután a töltés megáll, a számlát tarifajogosultságtól függetlenül ki kell egyenlíteni, de a tankolás akár azonnal újraindítható – szólt az egységes tájékoztatás.

Az Orlen kútjainál akár egymás után többször is tankolhatunk

A Magyarországon 2022-ben megjelenő, lengyel hátterű lánc 2024 közepi bejelentése szerint felvásárlásokkal hazai töltőállomásainak számát 140 fölé emelte.

A Népszava kérdésére a Molon kívüli három nagy magyarországi kútlánc közül a Shelltől és az OMV-től is a mennyiségi korlátozásokat tagadó választ kapott.

Az Irán elleni amerikai-izraeli támadások nyomán felbolydult nemzetközi olajipari helyzet tovagyűrűző hatásaként ugyanakkor érdekvédelmi szövetségük szerint a nagy láncokhoz nem tartozó közel ezer hazai kis kút fele már korlátozhatja a kiadott mennyiséget.