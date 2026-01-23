1p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Vállalatok 4iG Azerbajdzsán Távközlés, telekommunikáció Űrtevékenység Jászai Gellért

Az ország hitelminősítéséről is tárgyalt a 4iG-vezér Davosban

mfor.hu

Több nemzetközi pénzügyi vezetővel folytatott megbeszélést Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója Davosban. Az S&P Global Ratings elnökével a hitelminősítés folyamatáról beszélt.

A kritikus infrastruktúráról, a védelmi képességekről és beruházásokról egyeztetett a 4iG elnök-vezérigazgatója, Jászai Gellért a davosi Világgazdasági Fórumon – vette észre a Portfolio.

A cégvezető többek között Azerbajdzsán gazdasági miniszterhelyettesével, Anar Akhundovval, és a Szingapúri Gazdaságfejlesztési Tanács alelnökével, Beng Kong Pee-vel is tárgyalt. Utóbbival a magyar és a szingapúri vállalatok összekapcsolhatóságáról beszélt a digitális infrastruktúra, a távközlés, az űr- és védelmi ipar, a csúcstechnológiás gyártás területein.

A hitelminősítés is szóba került: az S&P Global Ratings elnöke, Yan Le Pallec erről a folyamatról egyeztetett Jászaival. A Citibank európai vezérigazgatója, Nacho Gutierrez-Orrantia pedig finanszírozási és befektetési lehetőségekről tárgyalt a 4iG elnökével.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Vestfrost

A Vestfrost Solutions több mint 120 munkahelyet hoz létre Csongrádon

Több mint százhúsz új munkahelyet hoz létre a Vestfrost Solutions Zrt. dán hűtőgyártó új, 5,6 milliárd forintnyi értékű beruházása Csongrádon – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a városban.

CE Glass Szatymaz

A CE Glass növeli kapacitását Szatymazon

A hőszigetelt üveg gyártásával foglalkozó vállalat kapacitásbővítést hajt végre 1,6 milliárd forint értékben.

Jó hírt közölt a Lidl: itt vannak a részletek

Jó hírt közölt a Lidl: itt vannak a részletek

Már a Lidl vásárlóinak több, mint fele használja a piacvezető áruházlánc digitális hűségprogramját, a Lidl Plus-t, amelynek segítségével a tavalyi évben 22,7 milliárd forint maradt a magyar háztartásoknál. Az adatokból jól látható, hogy azon felhasználók, akik rendszeresen használták vásárlásaik során a Lidl Plus applikációt, 2025-ben éves szinten akár egy-két bevásárlás árát is megspórolhatták.

Itt a várva várt fordulat a magyar gazdaságban

Itt a várva várt fordulat a magyar gazdaságban

Folytatódott a javuló tendencia a hazai nagyvállalatok gazdasági várakozásainak tekintetében – derült ki a K&H nagyvállalati növekedési index legfrissebb, 2025 utolsó negyedéves kutatási adataiból.

Friss hírek Davosból: fontos kérdésekről tárgyalt Jászai Gellért

Friss hírek Davosból: fontos kérdésekről tárgyalt Jászai Gellért

A davosi Világgazdasági Fórum második napján Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke több magas szintű tárgyaláson vett részt, amelyek a kormányzati együttműködéstől a távközlésen és a digitális infrastruktúrán át a védelmi iparig és a nemzetközi pénzügyekig terjedtek.

Indul a razzia: ezekben a vármegyékben vizsgálódik a NAV, itt van, mit ellenőriznek

Indul a razzia: ezekben a vármegyékben vizsgálódik a NAV, itt van, mit ellenőriznek

Frissült a NAV Adótraffipaxa.

Norvégiából hazahozott pénzből épül új gyár Dunaföldváron

Norvégiából hazahozott pénzből épül új gyár Dunaföldváron

A Norvégiából hazahozott profitjából építi új gyárát Dunaföldváron a Vajda-Papír, a beruházást a kormány 25 milliárd forinttal támogatja – erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszélt kedden, az üzem alapkőletételi ünnepségén.

Nagy a gond, a csőd szélén az egyik legnagyobb hazai műszaki kereskedő cég

Óriási lehet a baj, a csőd szélén az egyik legnagyobb hazai műszaki kereskedő cég

Újabb nagy hazai elektronikai szereplő került bajba: rövid időn belül eldőlhet a BestByte jövője. A nagymúltú cég boltzárással, leépítéssel próbálja elkerülni a csődöt.

Nem vendégmunkásokra támaszkodna Debrecenben a kínai akkumulátorcég

Nem vendégmunkásokra támaszkodna Debrecenben a kínai akkumulátorcég

Az EVE Power Hungary Kft. január végén toborzási kampányt indít Debrecenben és a környező településeken: mintegy 400 új munkavállaló, elsősorban technikus, mérnök és támogató munkatárs felvételét tervezik az épülő debreceni gyárukba, amely a BMW Group beszállítója – jelentették be a gyár vezetői kedden sajtótájékoztatón.

Nagy hírt kaptak Jászai Gellérték

Jó hírt kaptak Jászai Gellérték

A Scope Ratings GmbH (Scope Ratings) hitelminősítő intézet, felülvizsgálata során megerősítette a 4iG Nyrt. (4iG Csoport) és kötvényeinek kibocsátói adósságbesorolását (BB-, stabil kilátásokkal és BB-). Az elemzők szerint a 4iG Csoport stabil távközlési piaci pozíciói, valamint pénzügyi stabilitása is összhangban van az adósbesorolási szintjével.

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára (x)
Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168