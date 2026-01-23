Az ország hitelminősítéséről is tárgyalt a 4iG-vezér Davosban

A kritikus infrastruktúráról, a védelmi képességekről és beruházásokról egyeztetett a 4iG elnök-vezérigazgatója, Jászai Gellért a davosi Világgazdasági Fórumon – vette észre a Portfolio.

A cégvezető többek között Azerbajdzsán gazdasági miniszterhelyettesével, Anar Akhundovval, és a Szingapúri Gazdaságfejlesztési Tanács alelnökével, Beng Kong Pee-vel is tárgyalt. Utóbbival a magyar és a szingapúri vállalatok összekapcsolhatóságáról beszélt a digitális infrastruktúra, a távközlés, az űr- és védelmi ipar, a csúcstechnológiás gyártás területein.

A hitelminősítés is szóba került: az S&P Global Ratings elnöke, Yan Le Pallec erről a folyamatról egyeztetett Jászaival. A Citibank európai vezérigazgatója, Nacho Gutierrez-Orrantia pedig finanszírozási és befektetési lehetőségekről tárgyalt a 4iG elnökével.